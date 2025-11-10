Осень сдала оборону? Синоптики назвали дату существенного похолодания и первого снега в Беларуси

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Опубликовано: 10.11.2025 12:14 , Обновлено: 10.11.2025

Специалисты пообещали белорусам существенное похолодание в ближайшее время. В среднесрочных прогнозах синоптиков уже виднеется и первый снег, и постоянная утренняя гололедица, и стабильный минус за окном. Узнали, когда именно ждать прихода арктической воздушной массы.

Как отметили авторы тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, в этом году осень “держала оборону” в Беларуси довольно долго, так что до первой декады ноября даже незначительные арктические вторжения не укрыли землю временным снежным покровом, что вообще-то считается нормой для нашей страны.

Подзатянувшийся период умеренно-теплой погоды с дневными температурами в достаточно комфортном диапазоне +5..+12°C, по расчётам специалистов, продержится до конца этой рабочей недели - 14 ноября. Однако уже в выходные, с 15 ноября, ожидается серьёзное похолодание.

“В начале следующей недели вслед за холодным фронтом на нашу территорию устремится арктическая воздушная масса. Среднесуточная температура воздуха приблизится к 0°С и может перейти к отрицательным значениям. Вероятность осадков в виде снега и гололедицы на дорогах увеличится”, - предупредили специалисты.

С таким прогнозом согласны и авторы другого метеоканала @nadvorie.

“Зиме-таки быть. После 15-го в наш регион прорвется холод”, - предупредили они, опубликовав прогностические карты температуры воздуха на уровне 850 гПа и аномалии высоты геопотенциала на уровне 500 гПа.









Эти расчёты, кстати, согласуются и с предварительным прогнозом главного метеоролога белорусского телевидения Дмитрия Рябова. Как ранее рассказал Telegraf.news, он также посулил белорусам “предзимний характер” погоды в следующие выходные.

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