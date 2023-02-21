Оранжевый уровень опасности в Беларуси продлили на 22 февраля

Опубликовано: 21.02.2023 12:44 , Обновлено: 21.02.2023

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на среду, 22 февраля. Но не из-за ветра.

Синоптики предупредили, что на большей части территории республики и в Минске сохранится гололедица. В этот день сохранится влияние тыловой части циклона, уходящего на юг Европейской территории России.

А вот ветер будет северный умеренный.

[info_b]Ранее оранжевый уровень опасности Белгидромет объявил на вторник 21 февраля из-за гололедицы и усиления северо-западного ветра порывами 15-24 м/с.[/info_b]

Также в среду 22 февраля синоптики ожидают кратковременные снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем.

Температура ночью составит от 0°С по юго-западу до -20°С по северо-востоку Беларуси. Днем -3..-8°С, по востоку страны до -11°С, в юго-западных районах она составит -2..+3°С.