Оранжевый уровень опасности объявили в трех областях Беларуси

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Опубликовано: 13.01.2023 14:07 , Обновлено: 13.01.2023

Белгидромет предупредил белорусов о неблагоприятном погодном явлении и объявил оранжевый уровень опасности на воскресенье и понедельник 15-16 января.

«Днем 15 января (воскресенье) на большей части территории, а ночью 16 января (понедельник) по северу республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с», — сообщили синоптики.

Как видно по карте МЧС, прежде всего это касается трех областей Беларуси — Минской, Гродненской и Витебской.

Хоть в Брестской области будет поспокойнее, тем не менее, там установили желтый уровень опасности.

Погода в Беларуси на выходные 14-15 января

В субботу 14 января почти по всей Беларуси пройдут дожди или мокрый снег. Местами может быть туман и гололед, гололедица.

Температура воздуха ночью составит от -5°С по востоку до +5°С по западу. Днем — +1..+7°С, по востоку 0..-2°С.

В воскресенье 15 января ночью местами по крайнему востоку страны небольшой кратковременный снег, утром и днем в западных и центральных районах республики временами осадки (мокрый снег, дождь).

Температура ночью составит -3..+3°С, днем — от -1°С до +6°С.