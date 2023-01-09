Оранжевый уровень опасности объявили в половине Беларуси на 10 января

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Опубликовано: 09.01.2023 12:55 , Обновлено: 09.01.2023

Белгидромет объявил предпоследний, оранжевый уровень опасности из-за сложных погодных условий на вторник 10 января.

По прогнозу синоптиков, это больше всего коснется восточной половины страны.

Там ожидают усиление юго-восточного ветра порывами до 15-20 м/с. А ночью и утром по северо-восточной половине обещают сильный снег, метель.

По Минской области yочью и утром также ждут сильный снег, метель.

К слову, непростая погода в Беларуси установилась и 9 января, особенно на юго-западе Жители сообщили о ледяном дожде, наледях и гололеде:

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Фото: Pashpok для тг-канала @nadvorie