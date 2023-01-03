Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на 3 января из-за сильного ветра

Опубликовано: 03.01.2023 08:19 , Обновлено: 03.01.2023

Белгидромет предупредил о нелагоприятном гидрометеорологическом явлении и объявил оранжевый уровень опасности на 3 января.

По словам синоптиков, утром и днем будет усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с.

В целом 3 января прогнозируют осадки в виде дождя, преимущественно по северу. На отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха составит +4 +10°С.

В свою очередь в МЧС напомнили, что в такую погоду возможны:

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;

отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;

повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;

падение деревьев.

Кроме того, повышение температуры и осадки обусловят таяние снежного покрова, в результате чего возможно ухудшение гидрологической обстановки вследствие возникновения затоплений от рек, а также талых вод, особенно в низинных участках местности. Вследствие ослабления прочности льда высока опасность несчастных случаев.

А 4 января на большей части территории республики, днем по западу и местами на остальной территории специалисты спрогнозировали мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.

И ночью местами также усиление ветра порывами до 15-18 м/с