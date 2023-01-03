Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на 3 января из-за сильного ветра
Белгидромет предупредил о нелагоприятном гидрометеорологическом явлении и объявил оранжевый уровень опасности на 3 января.
По словам синоптиков, утром и днем будет усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с.
В целом 3 января прогнозируют осадки в виде дождя, преимущественно по северу. На отдельных участках дорог гололедица.
Температура воздуха составит +4 +10°С.
В свою очередь в МЧС напомнили, что в такую погоду возможны:
- повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;
- отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;
- повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;
- падение деревьев.
Кроме того, повышение температуры и осадки обусловят таяние снежного покрова, в результате чего возможно ухудшение гидрологической обстановки вследствие возникновения затоплений от рек, а также талых вод, особенно в низинных участках местности. Вследствие ослабления прочности льда высока опасность несчастных случаев.
А 4 января на большей части территории республики, днем по западу и местами на остальной территории специалисты спрогнозировали мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.
И ночью местами также усиление ветра порывами до 15-18 м/с