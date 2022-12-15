Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси и на 16 декабря

Опубликовано: 15.12.2022 13:09 , Обновлено: 15.12.2022

Белгидромет в очередной раз объявил оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада. Однако 16 декабря непогода немного сместится, свидетельствуют данные МЧС.

Сильный снег синоптики теперь ожидают не на востоке, а на юге Беларуси.

Как видно на карте МЧС, больше всего достанется Брестской и Гомельской областям. Там, кроме снегопада, возможны метель и снежные заносы.

А на Брестчине, Гродненщине, Минщине и Витибщине еще и туман.

По все республике прогнозируют гололедицу. Температура воздуха составит от -15°С ночью до +2°С днем.

Отметим, что утром 15 декабря в Минске из-за погодных условий образовался транспортный коллапс. Пробки достигали максимальных 10 баллов.