Оранжевый уровень опасности на 14 февраля объявили в трех областях Беларуси
Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности на 14 февраля из-за сильного ветра. Усиления порывами до 15-20 м/с ожидают в половине Беларуси.
Синоптики предупредили о стихии в восточной части страны. А МЧС опубликовали подробную карту, на которой оранжевым окрашены Витебская, Могилевская и Гомельская области. Остальные — желтые.
Кроме того, по всей стране сохранится гололедица.
В целом, по прогнозу Белгидромета, во вторник, ночью и утром 14 февраля по востоку пройдет кратковременный снег.
Температура воздуха ночью составит -3..+3°С. Днем обещают 0..+6°С.