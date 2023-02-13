Оранжевый уровень опасности на 14 февраля объявили в трех областях Беларуси

Опубликовано: 13.02.2023 12:13 , Обновлено: 13.02.2023

Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности на 14 февраля из-за сильного ветра. Усиления порывами до 15-20 м/с ожидают в половине Беларуси.

Синоптики предупредили о стихии в восточной части страны. А МЧС опубликовали подробную карту, на которой оранжевым окрашены Витебская, Могилевская и Гомельская области. Остальные — желтые.

Кроме того, по всей стране сохранится гололедица.

В целом, по прогнозу Белгидромета, во вторник, ночью и утром 14 февраля по востоку пройдет кратковременный снег.

Температура воздуха ночью составит -3..+3°С. Днем обещают 0..+6°С.