Оранжевая опасность шагает по Беларуси. Кому потребуется «небольшое количество алкоголя», а кому — сидеть дома

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Опубликовано: 16.02.2026 17:34 , Обновлено: 16.02.2026

В Беларуси 17 февраля оранжевый уровень опасности МЧС объявило в центральной и северной частях, днём ранее он был на востоке страны. Поводом для него стали гололёд и очень сильные морозы. Спасатели опубликовали целый список рекомендаций, среди которых — одним белорусам посоветовали сидеть дома, а другим — «небольшое количество алкоголя» и множество таблеток, если дома не усидели.

Согласно предупреждению Белгидромета, ночью во вторник температура воздуха в северной части республики опустится до -25…-29 °C. В центральной же Минской области столбики термометров покажут -25…-28 °C, ненамного меньше.

В свою очередь, в МЧС предупредили, что экстремальные холода несут целый ряд возможных осложнений: риск обморожений и переохлаждения людей, аварии на системах жизнеобеспечения, сбои в работе транспорта и коммунальных служб, а также увеличение числа пожаров как в домах, так и на предприятиях.

Советы спасателей

Главная рекомендация спасателей была лаконичной: «Лучший способ выйти из неприятного положения — это в него не попадать. Если вы не любите экстремальные ощущения, в мороз старайтесь не выходить из дому без особой на то необходимости». Но и выходным 17 февраля не назначили. Так что большинству белорусов не избежать пребывания на улице.

Для таких случаев в МЧС дали немного специфичные советы. Например, при обморожении спасатели посоветовали: «Пострадавшим дают горячее питьё, горячую пищу, небольшое количество алкоголя, по таблетке аспирина, анальгина, по 2 таблетки «Но-шпы» и папаверина». Но такие меры уместны после того, как человека уже доставили в тепло, сняли с него промёрзшую обувь и одежду.

В МЧС предостерегли, что помощь зависит от степени обморожения. При лёгкой степени (I) допускается согревание массажем и дыханием. Однако при более серьёзных поражениях (II–IV) растирания категорически запрещены: в таких случаях накладывается повязка, а конечности фиксируются подручными средствами до приезда врачей.

Чего делать нельзя

Отдельно спасатели рассказали о частых ошибках, которые могут только ухудшить состояние пострадавших. «Не рекомендуется растирать больных снегом, так как кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки и возможно их повреждение», — рассказали в МЧС, добавляя, что ни в коем случае нельзя согревать обмороженные места под горячей водой или у батареи. Неприемлемыми методами названы также втирание масел, жира и спирта при глубоких обморожениях.