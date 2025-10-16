Оплату проезда банковской картой решили запустить на ещё одном маршруте в Минске

Опубликовано: 16.10.2025 09:16 , Обновлено: 16.10.2025

В Мингорисполкоме рассказали о ходе эксперимента с оплатой проезда в общественном транспорте по банковской карте, без использования каких-либо дополнительных мобильных приложений. Тестирование нового способа оплаты решили расширить ещё на один городской маршрут. Узнали, когда и где уже можно будет обойтись без талончиков.

Как сообщили в Мингорисполкоме агентству «Минск-Новости», уже с 1 ноября к эксперименту по оплате проезда банковской картой подключат автобусы, которые курсируют по маршруту № 1 - от диспетчерской станции “Веснянка” до железнодорожного вокзала.

В городской администрации отметили, что первые две недели эксперимента показали востребованность такого способа оплаты проезду у горожан.

“Ежедневно всё больше минчан отдают ему предпочтение”, - заявили в Мингорисполкоме.

Ранее Telegraf.news рассказал, что первый в эксперимент включился троллейбусный маршрут № 1 “Зелёный Луг-6 — ст. м. «Московская”. Там оплатить проезд банковской картой можно уже с 30 сентября.

Минсктранс запустил оплату проезда банковской картой. Принимают не все и только на одном маршруте

К оплате принимаются все карты Беларусбанка и карты платежной системы Белкарт всех банков-резидентов Республики Беларусь (на данный момент участниками платежной системы Белкарт являются 20 из 21 работающих в стране банков).