Оператор связи предложил белорусам перейти на номер телефона «с чистой историей»

Опубликовано: 24.04.2025 12:47 , Обновлено: 24.04.2025

Один из белорусских операторов, МТС, запустил новую услугу — «белый номер». Компания предложила за 25 рублей приобрести номер телефона, который «никогда ранее не использовался в сети МТС». Зачем это нужно, рассказали журналисты Telegraf.news.

Что пообещал МТС под вывеской «белого номера»? Оператор гарантировал, что номер не был засвечен в банках, «всевозможных сервисах», программах лояльности, соцсетях или мессенджерах. Это, по их мнению, избавило от риска получить «приветы» от прошлого владельца в виде нежелательных звонков или рассылок.

При этом, раз номер «чистый», значит он не мог «утечь» к мошенникам. По мнению оператора, это снизило вероятность сомнительных сообщений и «разводов».

МТС признал, что мобильные операторы «действуют в условиях ограниченного „номерного фонда“». Это может приводить к ситуациям, когда вновь подключаемый номер «когда-то уже использовался».

При этом получается, что возможность получить «чистый» номер — это не само собой разумеющееся, а дополнительная опция за 25 рублей. Где оператор нашёл резерв этих «белых», ранее неиспользовавшихся, номеров, в релизе не уточнили.

А что у других?

Насколько удалось выяснить редакции Telegraf.news, ни у A1 , ни у life:) подобной платной услуги «чистых номеров» пока нет.

При этом А1 анонсировал свою, но уже социальную акцию. В честь 80-летия Победы с 1 по 31 мая для всех абонентов специального тарифа «Победа» (для ветеранов и инвалидов ВОВ) все звонки, SMS и интернет-трафик на территории Беларуси будут бесплатными (без взимания абонплаты и платы за услуги). Оператор также сообщил об уточнениях в договоре о порядке блокировки услуг.

Ранее журналисты Telegraf.news предупреждали, что сразу два крупных белорусских мобильных оператора — МТС и А1 — объявили об изменениях в своих интернет-тарифах, которые вступят в силу с 1 мая 2025 года.

Два белорусских оператора изменили оплату мобильного интернета. Что подешевело в 320 раз?