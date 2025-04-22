Два белорусских оператора изменили оплату мобильного интернета. Что подешевело в 320 раз?

🔄 Обновлено

Опубликовано: 22.04.2025 14:13 , Обновлено: 23.04.2025

Сразу два крупных белорусских мобильных оператора — МТС и А1 — объявили об изменениях в своих интернет-тарифах, которые вступят в силу с 1 мая 2025 года. Причём характер изменений разный. Если МТС изменил структуру оплаты за трафик так, что для части абонентов это означает подорожание, то А1 сосредоточился на роуминге в России, сделав его потенциально выгоднее для активных пользователей. У третьего оператора, life:), всё осталось без изменений.

Главное изменение у МТС — это не рост цен на отдельные интервалы, а изменение самих интервалов потребления трафика. На первый взгляд, цены на некоторые ступени остались прежними, но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Объём включённого в эти ступени трафика сократился.

Сравним новую сетку (с 1 мая) со старой (действующей сейчас) на примере тарифов «массового рынка»:

0 — 200 МБ : Без изменений (1,88 руб.).

: Без изменений (1,88 руб.). 200 МБ — 1 ГБ : Теперь 9,09 руб. Раньше за эту же сумму давали до 2 ГБ .

: Теперь 9,09 руб. Раньше за эту же сумму давали . 1 — 5 ГБ : Теперь 19,61 руб. Раньше за эту цену было от 2 до 10 ГБ .

: Теперь 19,61 руб. Раньше за эту цену было . 5 — 15 ГБ : Теперь 45,78 руб. Раньше — от 10 до 30 ГБ .

: Теперь 45,78 руб. Раньше — . 15 — 40 ГБ : Теперь 65,40 руб. Раньше — от 30 до 60 ГБ .

: Теперь 65,40 руб. Раньше — . 40 — 60 ГБ : Новый интервал за 80,00 руб. Раньше этот объем целиком попадал в категорию до 60 ГБ (за 65,40 руб.).

: Новый интервал за 80,00 руб. Раньше этот объем целиком попадал в категорию (за 65,40 руб.). 60 ГБ и более : Без изменений (109,02 руб.).

Такая же логика изменения интервалов (но со своими ценами) применяется и к архивной линейке «Безлимитище», и к специальному тарифному плану «Интернет».

Что это значит для абонентов МТС? Если месячный расход трафика пользователя раньше попадал в верхнюю часть старых интервалов, то теперь он автоматически «переедет» в более дорогой ценовой интервал. Фактически для части пользователей это означает скрытое повышение цен — на те же деньги они должны уложиться в меньший объём трафика.

Рассмотрим конкретные примеры. Если абонент тратит 1,5 ГБ трафика, не включенного в тариф, в месяц, он заплатит 19,61 рубля. Раньше он бы заплатил 9,09 рубля. А если он использует 9 ГБ сверх тарифа, то раньше он платил 19,61 рубля, а с мая заплатит 45,78 рубля.

Оператор А1 сосредоточился на услуге «Интернет в России» (ранее называлась «5 ГБ в России»). Здесь изменения другого характера:

Первые 5 ГБ . Стоимость осталась прежней (первый ГБ — 7 руб., второй — 6 руб., …, пятый — 3 руб.; итого 25 руб. за 5 ГБ).

. Стоимость осталась прежней (первый ГБ — 7 руб., второй — 6 руб., …, пятый — 3 руб.; итого 25 руб. за 5 ГБ). От 5 до 10 ГБ . Раньше после 5 ГБ включалась помегабайтная тарификация (около 3,72 руб./МБ). Теперь добавлены 5 интервалов по 1 ГБ по цене 11,90 руб. за каждый гигабайт. Это недёшево (почти 60 руб. за эти 5 ГБ), но мегабайт обходится в 320,1 раз выгоднее, чем раньше.

. Раньше после 5 ГБ включалась помегабайтная тарификация (около 3,72 руб./МБ). Теперь добавлены 5 интервалов по 1 ГБ по цене 11,90 руб. за каждый гигабайт. Это недёшево (почти 60 руб. за эти 5 ГБ), но мегабайт обходится в 320,1 раз выгоднее, чем раньше. Свыше 10 ГБ : Стоимость трафика снижена — до 0,05 руб. за 1 МБ (или около 51 руб. за ГБ). Раньше здесь действовал тот же тариф в 3,72 руб./МБ.

[info_b]В компании life:) пояснили, почему в их тарифах всё осталось без изменений. Дело в том, что этот оператор не работает по подобной интервальной системе, а тарифицирует абонентов по МБ.

“Мы не заставляем людей покупать большие интервалы, соответственно не работаем по интервальной системе. У нас предоплатный метод предоставления услуг, это значит, что в сети life:) невозможно уйти в минус. И нет кейсов, когда люди идут в большие интервалы, попадая на крупные суммы задолженности”, - пояснили в компании порталу Telegraf.news.

Мобильный оператор отметил, что считает предоставление пакетов услуг более выгодным для абонента подходом.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news сравнивали абонплату на обязательных базовых тарифах, появившихся у всех трёх операторов с 1 апреля.

Все мобильные операторы назвали цены на базовые тарифы для белорусов. У кого дешевле?