ОНТ закрыло известную программу, которая выходила на белорусском ТВ более 20 лет

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Опубликовано: 28.08.2023 17:41 , Обновлено: 28.08.2023

В эфире ОНТ 27 августа вышел последний выпуск программы «Контуры». Эта передача существовала более 20 лет.

«Все это время мы старались не пропустить ни одного яркого события, ради интересных репортажей мы побывали на всех континентах, мы всегда поспевали за новыми телевизионными трендами, а порой и сами диктовали моду. Но всегда наступает момент, когда старое-доброе должно дать начало новому и еще более интересному», — говорится в последнем выпуске программы.

Заставка передачи «Контуры» на телеканале ОНТ. Иллюстрация: телеканал ОНТ

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25 июня 2002 года на частоте ОРТ начал вещание белорусский телеканал под названием «ОНТ» (ОбщеНациональное Телевидение). В тот же день в эфире нового телеканала вышла первая программа — «Наши новости», которую провёл Александр Аверков. Позже по воскресеньям стала выходить в эфир информационная программа «Контуры» с этим же ведущим. С 2017-го эту программу вел Юрий Гроеров, в последнее время ведущим был Игорь Позняк.

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В телепрограмме в традиционное для «Контуров» время в 20.00 в ближайшее воскресенье, 3 сентября, стоит программа «Наше время».

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