Одной категории школьников разрешили телефоны на ЦЭ в Беларуси. Справка не понадобится

Опубликовано: 13.02.2026 15:46 , Обновлено: 13.02.2026

Одной категории белорусских школьников разрешили приносить телефоны на централизованный экзамен (ЦЭ). Об этом и других новшествах грядущих выпускных экзаменов 13 февраля рассказала заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси Ирина Каржова.

По общему правилу пользоваться мобильными телефонами и прочими гаджетами, имеющими выход в интернет, белорусским школьникам запрещается не только на экзаменах. С этого учебного года их в принципе запретили в учебных заведениях на время занятий.

Послабление сделали только для учеников, нуждающихся в особых условиях, для которых гаджеты - это ещё и средство контроля состояния здоровья - больных сахарным диабетом, детей с нарушением слуха или опорно-двигательного аппарата. Этим детям разрешают оставлять при себе свои гаджеты даже на время занятий. Именно для таких ребят в этом году официально сделали исключение и на ЦЭ.

По словам Каржовой, в прошлом году “возникали вопросы” с допуском таких учеников в пункты проведения ЦЭ, поэтому в инструкцию по организации и проведению ЦЭ официально внесли соответствующие изменения, передало госагентство БЕЛТА.

“Участники экзамена, которые в 11-м классе используют устройства, в том числе мобильной связи , с программным обеспечением для контроля состояния здоровья, допускаются в аудиторию с этими устройствами”, - пояснила представительница Минобра.

При этом никаких дополнительных медицинских справок ребятам предоставлять специально к ЦЭ брать в поликлинике не придётся. По словам Каржовой, всю необходимую информацию, подтверждающую право конкретного ученика на использование мобильных устройств обязаны будут предоставить сами учреждения образования при регистрации учащихся на ЦЭ.

Кстати, этих ребят также решили освободить от жеребьёвки мест в экзаменационной аудитории. Их может рассадить по своему усмотрению педагогический работник.

Ещё одно важное изменение в Минобре объявили для тех, кто собирается сдавать химию и физику. Для них уточнили требования к калькуляторам, которые разрешается использовать на ЦЭ. Теперь в инструкции чётко прописали, что это должен быть простой, однострочный калькулятор , который позволяет выполнять только простые арифметические действия - сложение, вычитание, деление, умножение, извлечение квадратного корня.

Коснутся изменения по ЦЭ в этом году и педагогов. Так, в экзаменационной аудитории запрещено будет находиться педагогу , по предмету которого проводится экзамен.

Кроме того, участникам ЦЭ теперь будет строго запрещено не только проносить какие-то допматериалы на экзамен, но и выносить из аудитории и пункта проведения ЦЭ любые черновики - все записи с содержанием задания на любом носителе должны оставаться в аудитории.

Напомним, в январе Министерство образования Беларуси также изменило перечень профильных экзаменов, которые нужно будет сдавать абитуриентам в белорусских вузах в этом и следующем году. Корректировки коснулись не всех потенциальных студентов - замена лишь по нескольким специфическим специальностям юридического, управленческого и производственного профиля, и всё же многим абитуриентам пришлось срочно менять профиль своей экзаменационной подготовки (в том числе - срочно искать репетиторов по новым предметам).

Минобразования изменило вступительные экзамены по нескольким специальностям в белорусских вузах