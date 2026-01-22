Минобразования изменило вступительные экзамены по нескольким специальностям в белорусских вузах

Опубликовано: 22.01.2026 13:19 , Обновлено: 22.01.2026

Министерство образования Беларуси изменило перечень профильных экзаменов, которые нужно будет сдавать абитуриентам в белорусских вузах в этом и следующем году. Корректировки коснулись не всех потенциальных студентов - замена лишь по нескольким специфическим специальностям юридического, управленческого и производственного профиля.

Корректировки в ведомственный документ, где прописаны, какие вступительные экзамены должны сдавать при поступлении в вузы, закрепили новым постановлением Минобразования № 11 от 5 января 2026 года, которое сегодня выложили на Национальном правовом портале.

Согласно документу, с 1 января 2027 года по многим специальностям студентам вместо централизованного тестирования (ЦТ) или централизованного экзамена (ЦЭ) по иностранному языку придётся сдавать ЦЭ или ЦТ по новому предмету - истории Беларуси в контексте всемирной истории , который появился в школьной программе старшеклассников только в сентябре 2024 года.

Уже сейчас переориентироваться с углубленного изучения иняза на белорусскую историю стоит тем, кто планирует поступать на такие специальности, как:

Государственное управление и право,

Социальные коммуникации в государственном управлении,

Правоведение,

Экономическое право,

Правовое обеспечение общественной безопасности,

Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности,

Пограничная безопасность,

Судебные криминалистические экспертизы.

При этом второй обязательный к сдаче предмет по этим специальностям оставили неизменным - обществоведение.

Изменили комбинации обязательных ЦТ (или ЦЭ) и по некоторым другим специальностям. Так, подающим документы на специальности “Производство продуктов питания из растительного сырья” или “Производство продуктов питания из животного сырья” вместо нынешней математики придётся сдавать биологию (базовую химию оставили прежней). Специалистам в области лесного хозяйства придётся сдавать физику вместо химии, а специалистам в области “Туризма и природопользования” добавили в список обязательных экзаменов химию.

[inf]С точным перечнем изменений во вступительных экзаменах можно ознакомиться по ссылке.[/inf]