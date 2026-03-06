Одной категории абитуриентов разрешили телефоны на ЦТ в Беларуси. Но потребуют справку

Опубликовано: 06.03.2026 09:40 , Обновлено: 06.03.2026

Совет министров Беларуси внёс изменения в порядок проведения централизованного тестирования (ЦТ). Уже в этом году одной категории абитуриентов можно будет проносить в аудиторию мобильные телефоны. Но для этого абитуриенту придётся заранее предоставить комиссии особую справку.

По сути, новое постановление, которое на днях подписал премьер-министр Александр Турчин, предоставляет белорусским абитуриентам такие же условия сдачи ЦТ, как старшеклассникам на централизованном экзамене (ЦЭ). С этого года им также в некоторых случаях разрешили проносить на экзамен телефоны. Правда, в отличие от старшеклассников, от которых для этого никаких дополнительных справок не требуют, в случае с ЦТ придётся обзавестись дополнительным документом.

Проносить в аудиторию на ЦТ мобильные разрешили абитуриентам с особыми индивидуальными потребностями, которые пользуются специализированными устройствами, в том числе, с выходом в интернет, для постоянного мониторинга состояния здоровья (такими, в частности, пользуются люди с сахарным диабетом).

Чтобы получить право пронести в пункт сдачи ЦТ мобильный, таким абитуриентам нужно будет заранее взять в поликлинике медицинскую справку о состоянии здоровья и указать в заявлении при регистрации на ЦТ необходимость обеспечить для него такие специальные условия. Аналогичное заявление и справку попросят от абитуриентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Для них с этого года на ЦТ разрешили выделять специальные места в аудитории - с учетом их потребностей, а не по результатам рандомной жеребьёвки.

Кроме того, в новом постановлении Совмина были прописаны новые ограничения для абитуриентов на ЦТ. В частности, после экзамена абитуриентам запретили выносить из аудитории и пункта проведения ЦТ любые черновики, письменные заметки и записи на любом носителе.

Дополнительно в документе прописали уточнённые требования к калькуляторам, которыми разрешено пользоваться абитуриентам на ЦТ по химии и физике.

Напомним, аналогичные корректировки ранее Минобразования внесло в процедуру сдачи централизованного экзамена.

Одной категории школьников разрешили телефоны на ЦЭ в Беларуси. Справка не понадобится