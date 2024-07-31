Одна из стран ЕС запретила белорусам подаваться на шенген. Как долго продлятся ограничения?

Опубликовано: 31.07.2024 14:16 , Обновлено: 31.07.2024

Посольство Болгарии в Беларуси сообщило, что его консульский отдел в Минске временно приостанавливает работу. Так, с 9 по 16 августа документы будут принимать только в "экстренных и гуманитарных случаях". К ним относятся заявления и выдача временных паспортов, а также заверение доверенностей и деклараций. Податься на шенген как минимум в течение двух недель будет нельзя.

Так, в Болгарском посольстве сообщили, что с 1 по 16 августа в Минске не будут принимать заявления белорусов на получение единых шенгенских виз типа С, а с 9 по 16 августа – заявления на получение национальных виз типа D. Кроме того, с 9 по 16 августа в консульстве приостановили приём заявлений на выдачу личных документов, которые подали граждане Болгарии, жиущие за рубежом. Также в эти сроки решили не принимать документы на заверение и легализацию для болгарских и иностранных граждан.

Напомним, посольство Болгарии в Беларуси с 15 апреля начало принимать документы на получение шенгенских виз. До этого ведомство заключило соглашение о внешнем обслуживании с фирмой VFS Global, чьи визовые центры находятся в Бресте, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Минске, Могилёве и Пинске.

Ранее Telegraf.news писал, что компания Henley & Partners опубликовала обновлённый рейтинг силы паспортов. Позиция там зависит от количества безвизовых направлений, куда могут поехать жители той или иной страны. Посмотрели, кто в лидерах, где Беларусь, а где её страны-соседки.

Чей паспорт сильнее? Столько стран по «безвизу» доступно белорусам, украинцам, полякам, литовцам и россиянам