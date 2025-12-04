Одна из главных для белорусов туристических стран в 2 раза подняла цены на визы

Опубликовано: 04.12.2025 11:02 , Обновлено: 04.12.2025

Некоторым белорусским туристам, планирующим погреться на южном солнышке у тёплого моря на новогодние каникулы, придётся несколько пересмотреть свой бюджет на отдых. Руководство одной из стран, которая неизменно остаётся в топе туристических направлений у белорусов круглый год, решило поднять цены на визы для иностранцев почти в два раза.

Речь о Египте, куда многие белорусы ездят отдыхать круглый год, в том числе, на рождественские каникулы. Несмотря на то, что от виз белорусы, как и большинство других иностранцев, в Египте не освобождены, её оформление максимально упрощено - оформить туристическую визу можно прямо у аэропорту по прилёту.

До недавнего времени въездная виза в эту арабскую республику составляла всего 25 долларов (чуть больше 70 рублей в эквиваленте). Однако недавно нижняя палата парламента Египта предложила обложить въездные визы дополнительной пошлиной в 20 долларов. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложение поддержал и подписал соответствующий указ, передало российское агентство ТАСС.

Сообщается, что президентский указ вступает в силу с 1 декабря. Соответственно, уже сейчас стоимость въезда в Египет для иностранных туристов подрос почти в два раза и составляет 45 долларов , что следует учитывать и белорусам, планирующим свой отдых в этой стране.

Кстати, в самом Египте решение правительства поддержали далеко не все. Местная федерация палат по вопросам туризма попросила премьер-министра Мустафу Мадбули и министра туризма и по делам древностей Шерифа Фатхи пересмотреть решение. Чиновники опасаются, что из-за роста цен на въездные визы наметившаяся в последние годы устойчивая тенденция к росту числа туристов развернётся в обратном направлении, а поток туристов снизится.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой осенью в Египте открылся самый большой музей в мире, строительство которого велось целых 20 лет. На его возведение потратили 1,2 млрд долларов.

В Египте открылся самый большой музей в мире. Его строили 20 лет и потратили 1,2 млрд долларов