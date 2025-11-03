В Египте открылся самый большой музей в мире. Его строили 20 лет и потратили 1,2 млрд долларов

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Опубликовано: 03.11.2025 15:23 , Обновлено: 03.11.2025

Представьте, что вы ждете обещанную ветку Минского метро а не ещё только проектируют или переносят ввод станций. Так жители Лондона ждали свою линию «Элизабет» три лишних года, немцы – новый штутгартский вокзал семь лет, а берлинский аэропорт и вовсе опоздал на девять лет.

Но все это меркнет по сравнению с ожиданием главного культурного проекта Египта – Большого Египетского музея (GEM). Его строительство началось еще два десятилетия назад, и с тех пор открытие переносили бессчетное количество раз.





































Виной всему были и «Арабская весна», и пандемия, и финансовые сложности. Но для цивилизации, чьи артефакты насчитывают пять тысячелетий, эти годы – не задержка, а лишь легкое дыхание истории. И вот долгожданный момент настал – на прошлой неделе музей торжественно открыл президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Музей уже прозвали Африканским чудом света. Ещё бы, на строительство грандиозного комплекса ушло 1,2 миллиарда долларов, а расположился он у самых подножий пирамид в Гизе.

Понятно, что его архитектура, с ее строгими линиями и гигантскими масштабами, должна была подчеркнуть преемственность с цивилизацией, которая существовала тысячи лет назад. Но президент Египта не забыл напомнить, что музей - это и новое начало.

«Мы начали писать новую главу в истории этой древней нации, потому что это крупнейший в мире музей, посвященный одной цивилизации», - подчеркнул он.

И вправду, самый большой в мире, GEM – это не просто музей, это целое государство в государстве. Его территория составляет колоссальные 500 000 квадратных метров. Здесь выставлено около 100 000 артефактов. Если задержаться у каждого из них всего на минуту, на осмотр всей коллекции вам потребуется… несколько месяцев без перерыва.

Главным достоянием музея стала гробница Тутанхамона, которая выставлена впервые целиком. Впервые за всю историю с момента обнаружения гробницы в 1922 году все 5500 её экспонатов доступны посетителям вместе. А это значит, что они увидят не только знаменитую золотую маску и саркофаг, но и трон, колесницы и бесчисленные сокровища.

Тарек Тауфик, бывший директор музея, при котором началось строительство, поделился замыслом: «Я задумал показать гробницу полностью, то есть ничего не оставить в хранилищах или других музеях, чтобы посетители испытали те же чувства, что и Говард Картер сто лет назад».

Впрочем, в музее будут и другие поражающие воображение экспозиции. В главном атриуме посетителей встречает 11-метровая статуя фараона Рамзеса II. Статую буквально «спасли» с площади у Каирского вокзала, а здание музея фактически построили вокруг этого древнего гиганта.

В музее выставлена и баржа фараона Хуфу возрастом 4500 лет – самое старое, большое и лучше всего сохранившееся древнее судно в мире.

Практично и по-белорусски: как спланировать визит?

Итак, музей открыт, можно планировать поездку. Главное правило для белорусов: покупайте ТОЛЬКО на официальном сайте visit-gem.com. Для иностранцев входной билет стоит $30.

Уже появились сайты-посредники, которые продают билеты втридорога, будьте бдительны!

[inf]Многие надеются купить билеты на месте, но лучше позаботиться о нем заранее. Это избавит от стресса в первые, вероятно, немного хаотичные месяцы работы музея.[/inf]

Музей работает с 9:00 до 18:00, а по средам и субботам – до 21:00. Даже и не думайте провести здесь меньше, чем целый день.

Что можно и нельзя:

Можно фотографировать и снимать видео, но без вспышки, штативов и селфи-палок.

Любителям стримов придется отказаться от этой идеи – прямые трансляции запрещены.

Как добраться:

Удобнее всего прилетать через новый аэропорт «Сфинкс», расположенный всего в 30 км от музея. Он современный и спокойный, в отличие от шумного главного аропорта Каира.