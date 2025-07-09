Одна из авиакомпаний спустя 16 лет объявила о возобновлении рейсов в Минск

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Опубликовано: 09.07.2025 16:24 , Обновлено: 09.07.2025

Казахстанская авиакомпания SCAT Airlains объявила о запуске прямого маршрута Алматы – Минск – Алматы с 10 августа 2025 года. Последний раз самолеты перевозчика летали в белорусскую столицу 16 лет назад, пишут СМИ.

[info_b]Авиакомпания SCAT выполняла рейсы в Минск в 2009 году. С 28 мая по декабрь самолеты летали из Минска в Астану.[/info_b]

Сообщение об возобновлении рейсов появилось в Stories официального Instagram-аккаунта авиакомпании SCAT 9 июля.

По информации портала TengriNews, согласно графику, самолёты будут летать по средам и воскресеньям:

DV807 – Алматы (ALA) → Минск (MSQ). Вылет из Алматы стоит на 5:30, прилет в Минск — на 9:00.

– Алматы (ALA) → Минск (MSQ). Вылет из Алматы стоит на 5:30, прилет в Минск — на 9:00. DV808 – Минск (MSQ) → Алматы (ALA). Вылет из Минска — в 10:00, прилет в Алматы — в 17:05.

На рейсы заявлен самолет Boeing 737 вместимостью 186 мест экономкласса, время в пути должно составить около 5,5 часа.

К слову, в продаже уже доступны билеты. Их стоимость, как указано на сайте Scat, стартует:

из Минска - от 268 долларов;

из Алматы — от 224 долларов;

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный аэропорт «Минск» объявил о проведении «официального споттинга» — специального мероприятия для фотографов, которые любят снимать самолёты. Проще говоря, это ещё и уникальная возможность попасть на территорию аэропорта, обычно закрытую для посторонних, и сделать эффектные кадры взлетающих и садящихся лайнеров с близкого расстояния.

Аэропорт Минска пригласил на фотоохоту на самолёты с доступом на закрытую территорию. Кого не пропустят?