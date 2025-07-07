Аэропорт Минска пригласил на фотоохоту на самолёты с доступом на закрытую территорию. Кого не пропустят?

Опубликовано: 07.07.2025 12:36 , Обновлено: 07.07.2025

Национальный аэропорт «Минск» объявил о проведении «официального споттинга» — специального мероприятия для фотографов, которые любят снимать самолёты. Проще говоря, это ещё и уникальная возможность попасть на территорию аэропорта, обычно закрытую для посторонних, и сделать эффектные кадры взлетающих и садящихся лайнеров с близкого расстояния.

Мероприятие запланировано на 10 июля , четверг, с 12:00 до 18:00.

Правда, чтобы стать одним из счастливчиков, нужно пройти целый отбор. Во-первых, подать заявку на электронную почту не позднее 15:00 8 июля.

Во-вторых, в заявке придётся предоставить целый пакет личной информации, в том числе полные паспортные данные , контакты , список фото- и видеоаппаратуры , и указать, где потом планируется использовать отснятый материал.

Но даже если потенциальный участник подаст заявку вовремя, это, по словам организаторов, ещё не гарантирует участия.

Во-первых, на мероприятие допускаются только совершеннолетние .

А во-вторых, в аэропорту прямо предупредили, что количество участников ограничено , не назвав лимит. Тех, кого одобрят, уведомят подтверждающим письмом на e-mail.

Какую-либо альтернативу не прошедшим отбор в аэропорту не предложили.

Последний раз аэропорт проводил споттинг в 2021 году.

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