Одна из африканских стран вернула визовый режим с Беларусью

Опубликовано: 29.01.2025 12:13 , Обновлено: 29.01.2025

Намибия решила ввести визовый режим с рядом европейский стран с 1 апреля 2025 года. Это решение, принятое правительством этой страны в юго-западной Африке, коснётся и граждан Беларуси.

До сих пор белорусам для въезда в Намибию виза не требовалась. Визовый режим с Республикой страна отменила в одностороннем порядке, то есть гражданам Намибии при въезде в Беларусь виза требовалась. С 1 апреля 2025 года правительство страны решило устранить это несоответствие.

По данным местного туристического портала Namibian.org, через два месяца виза потребуется гражданам всех стран, которые, по мнению правительства Намибии, “не отвечают взаимностью на жест Намибии по безвизовому режиму” и не предоставляют гражданам этой страны безвизовый въезд. Всего в списке оказалась 31 страна.

Получить визу белорусы, как отметили в брестском Telegram-канале “Крепость”, могут в одном из дипломатических представительств либо консульских учреждений Республики Намибия. Ели речь идёт о поездках в туристических целях, то визу можно будет оплатить по прибытии в страну:

в международных аэропортах Уолфиш-Бей и имени Хосеа Кутако,

в пограничных пунктах Ошиканго, Транс-Калахари, Ораньемунд, Нордовер, Катима Мулио, острова Импалила, Нгома и Мохембо.

Что касается стоимость въездной визы, то, по данным туристического портала Намибии, сейчас стоимость визы для граждан стран, не входящих в Африканский союз, составляет 1600 намибийских долларов (в настоящее время это эквивалентно 80 евро). Это немного меньше той суммы, в которую обходится европейский “шенген” гражданам Намибии - 90 евро.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно Беларусь и Вьетнам ввели безвизовый режим. С 30 января этого года граждане двух стран могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территорий той или другой страны на протяжении 30 дней. При этом общая продолжительность пребывания в Беларуси или Вьетнаме не должна превышать 90 дней в году.

Беларусь и Вьетнам ввели безвизовый режим. За сколько можно отдохнуть?