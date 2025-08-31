Пункт пропуска на границе Беларуси с Латвией полностью опустел. Вот возможная причина

Опубликовано: 31.08.2025 11:26 , Обновлено: 31.08.2025

На границах Беларуси с ЕС в воскресенье, 31 августа, сложилась контрастная обстановка. В то время как на выезде в Польшу и Литву всё ещё фиксируются очереди, латвийское направление оказалось полностью пустым.

По данным Госпогранкомитета на 10:00, немного уменьшились очереди из легковых автомобилей на литовском направлении: в « Каменном Логе » стояли 140 машин, в « Беняконях » — 130.

В « Бресте » выезда в Польшу ожидают 3545 легковых автомобилей и 15 автобусов. Судя по данным системы электронной очереди, первая машина в ней зарегистрировалась ещё 22 августа.

А в единственном работающем на границе с Латвией пункте пропуска « Григоровщина » на выезд из Беларуси не было ни одного автомобиля, ни одного автобуса и ни одной фуры.

Вероятно, полное отсутствие желающих выехать в Латвию связано с новыми правилами въезда, которые эта страна вводит для граждан третьих стран, не имеющих латвийской визы или ВНЖ, с 1 сентября.

Согласно новым требованиям, перед поездкой в Латвию (даже транзитной) необходимо не позднее чем за 48 часов подать данные через специальную онлайн-систему. В электронной анкете нужно указать цель и срок поездки, маршрут, место проживания, контактные данные, а также ответить на ряд вопросов. После отправки формы путешественник получает подтверждение на электронную почту, отдельное разрешение на въезд ждать не нужно.

Судя по всему, новые бюрократические требования заставили путешественников и не только либо отказаться от поездок в/через Латвию, либо взять паузу, чтобы разобраться в процедуре.

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