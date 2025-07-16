Один из банков попросил белорусов "не приходить" в его офис со своей ID-картой. Но не всех

Опубликовано: 16.07.2025 17:28 , Обновлено: 16.07.2025

Белорусский "Альфа-Банк" опубликовал в своем официальном ТГ-канале интригующий призыв к клиентам не приходить к ним в офис, пока не прочитают их сообщение. Речь шла о тех, у кого вместо паспорта id-карта. И что же это за "дискриминация"? Оказалось наоборот.

“Не приходите к нам в офис со своей ID-картой, пока не прочитаете эту новость”, - говорится в сообщении банка. Но просьба была высказана лишь потому, что теперь белорусы могут подтвердить свою ID-карту без похода в банк. Кстати, при ее выдаче в “паспортных столах” пока почему-то так и нет возможности ее активировать.

Уже более года белорусы могут активировать свои цифровые паспорта с помощью Межбанковской системы идентификации (МСИ), тесно связанной с ЕРИП. Именно туда передаются данные всеми банками Беларуси.

Так вот для владельцев ID-карт и телефонов на базе Android с NFC есть официальное приложение.

Инструкция как активировать ID-карту (Беларусь) с помощью сматртфона:

Скачать официальное приложение для ID-карт → по ссылке.

Следовать инструкции по подтверждению в МСИ → здесь.



А вот владельцам iPhone всё-таки придется идти в банк или покупать специальный картридер для считывания ID-карт.