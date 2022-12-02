Очереди на белорусских пунктах пропуска в Европу достигли тысяч фур

Опубликовано: 02.12.2022 12:12 , Обновлено: 02.12.2022

На границе Беларуси со странами Евросоюза утром 2 декабря скопилось более 4480 грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

Больше всего фур на границе с Литвой по состоянию на 10:00 стояло в пункте пропуска Каменный Лог (Мядининкай) — более 1080. Еще 1430 — на четырех других.

На границе с Польшей, по данным ГПК, в пункте пропуска Берестовица (Бобровники) собралось не менее 650 грузовиков, возле Привалки (Райгардас) — 330.

А в Латвию пытаются попасть в суме 770 фур.

В ГПК заявили, что с 28 ноября количество грузовиков на въезд в ЕС увеличилось на 20%.

В начале ноября Телеграф писал, что на белорусско-польской границе очереди из фур насчитывают тысячи автомобилей. Водителям приходится ждать по 10 дней. Они пожаловались, что и стоять негде.

«Ситуация аховая» — В Беларуси на границе с ЕС скопились тысячи фур в очередях