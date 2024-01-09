«Очень популярно за границей» – В Барановичах выставили на продажу кафе из морского контейнера

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Опубликовано: 09.01.2024 19:44 , Обновлено: 09.01.2024

Сообщение о продаже кафе необычного вида появилось на популярной площадке объявлений в Барановичах. Когда-то это питейное заведение было морским контейнером. Что внутри и за сколько продают?

Помещение, переделанное под небольшое кафе, площадью семь квадратных метров, сообщил Bar24. В объявлении сказано, что оно полностью благоустроено, внутри – электропроводка и сантехника, сделана чистовая отделка.

«Рабочая зона и фартук из нержавейки, холодильник. Тумба для кофе-машины, шаурма-аппарат на 3,5 кВ. Установлена система автономной работы подачи воды на 200 л. И бак для канализации тоже на 200 л (это для работы в полевых условиях)», – написано в объявлении.

Владелец заверил, что в этом помещении «могут свободно работать два сотрудника». И что такого формата заведения «очень популярны за границей».

Интересно, что, помимо реальных фото кафе, автор объявления приложил и проект, как его можно доработать.

Кафе-контейнер владелец оценил в 5200 долларов в эквиваленте.

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