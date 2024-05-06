"Очень мало попало!" — Бабушки потребовали от священника побрызгать больше святой воды на куличи. Что ответил?

🎥 Видео

Опубликовано: 06.05.2024 15:09 , Обновлено: 06.05.2024

Неравнодушный пользователь TikTok, а также "потомственный мракоборец, священник и психолог", как он сам себя называет, опубликовал на просторах Интернета видео, где показал весьма распространённую ситуацию на Пасху. Так, во время освящения куличей в церкви некоторые прихожанки жаловались на то, что батюшка недостаточно тщательно окропил еду и им "вообще ничего не попало".

Судя по всему, дело было в России, однако с уверенностью можно сказать, что и в Беларуси такое не редкость. Так, на видеоролике видно, как пенсионерки подходят к попу и просят ещё немного побрызгать святой воды на куличи и яйца.

“Кулич освящается не святой водой, а в первую очередь, молитвой, которая читается вначале”, — начал объяснять пенсионеркам священник. Затем он добавил, что “количество благодати Божьей не зависит от количества воды на куличе”.

“Если вы хотите, чтобы кулич был пропитан святой водой, возьмите жбан и опустите его туда. Дайте ему настояться и всё, так кулич получится у вас самый освящённый”, — ответил на претензии прихожанок батюшка.

“Батюшка правду сказал. Службу нужно отстоять, а не бежать к концу службы чтобы на куличи водой побрызгали”, — выразил кто-то из пользователей соцсети собственное мнение в комментариях. Другой добавил:

“Дело говорит. Хотите веровать — молитесь, а церковь и количество воды никак не повлияет на святость”.

“Ему что, жалко ещё раз побрызгать?” — не согласилась с действиями священника одна из прихожанок, на что ей ответили:

“Ему не жалко. Но он знает, что важнее, и обязан людям разъяснить, чтобы те не заблуждались”.

“100% те же самые бабки когда-то были тётками, что заряжали воду через передачи Кашпировского”, — с долей юмора прокомментировала ролик одна из пользовательниц TikTok.

“Вот она, сущность человеческая: позабивать друг друга готовы…” — написала под видео ещё одна женщина.

Ранее Telegraf.news писал, что неравнодушный белорус опубликовал на просторах Интернета видео, где пожаловался на соседа, который на Пасху косил траву на приусадебном участке. Согласно традициям и христианским верованиям, работать в этот день нельзя, поскольку Пасха — главный праздник не только у православных и католиков, но и у представителей других конфессий. Однако точку зрения автора разделили не все.

«Дай повод, абы не работать» — Белорус пожаловался в TikTok на соседа, косившего траву на Пасху. Что ответили подписчики?