"Дай повод, абы не работать" — Белорус пожаловался в TikTok на соседа, косившего траву на Пасху. Что ответили подписчики?

🎥 Видео

Опубликовано: 06.05.2024 14:31 , Обновлено: 06.05.2024

Неравнодушный белорус опубликовал на просторах Интернета видео, где пожаловался на соседа, который на Пасху косил траву на приусадебном участке. Согласно традициям и христианским верованиям, работать в этот день нельзя, поскольку Пасха — главный праздник не только у православных и католиков, но и у представителей других конфессий. Однако точку зрения автора разделили не все.

В комментариях под роликом многие из пользователей TikTok писали, что нечего грешного в работе нет. Некоторые, ссылаясь на слова священников, говорили о том, что церковь разрешает работать на Пасху, однако перед этим нужно сходить в храм. Многие, наоборот, возмущались тем, что “какие верующие на Пасху все резко становятся…”

“Сейчас об этом много говорят, можно работать или нет. Почитайте 10 заповедей. Помолился, и работай. Какой грех в работе, не пойму”, — написал кто-то из активных пользователей соцсетей. Другой, явно с сарказмом, добавил:

“Да, бухать, простите, можно, никто не осуждает алкоголь и шашлыки, а вот поработать нельзя — грех грешный!”

“Как католичка, скажу,что давно уже сказано, что нужно ходить в костёл в воскресенье, а потом можно работать, так и батюшки говорят”, — поделилась личным опытом одна из белорусок.

“Может, он католик, может, неверующий, или это единственный выходной на этой неделе…” — встала на защиту соседа из видео девушка.

“Работать никогда не грех, а вот осуждать поступки других людей — грех, и большой”, — написала под видео ещё одна из подписчиц. Другой неравнодушный пользователь TikTok подчеркнул:

“Вам дай повод, абы не работать!”

“У меня сосед трезвый, не старый, в праздник на циркулярке работал. Чик… и пальца нет! На коленях ползали в опилках искали палец, ржали. Не нашли. Может, куры сдзеубали. Теперь зарёкся”, — рассказал ситуацию из жизни ещё один белорус в комментариях.

Ранее Telegraf.news писал, что неравнодушный белорус опубликовал видео в TikTok, в котором пожаловался на весьма распространённую ситуацию. Водитель одного из автомобилей заправил бак, а потом… куда-то исчез. Другими словами, машина осталась на месте, не давая возможность проехать другим.

«Пускай весь мир подождёт» — Мужчина возмутился тому, что делают некоторые белорусы на заправках. Какая ситуация вызвала спор?