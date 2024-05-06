"Дай повод, абы не работать" — Белорус пожаловался в TikTok на соседа, косившего траву на Пасху. Что ответили подписчики?
Неравнодушный белорус опубликовал на просторах Интернета видео, где пожаловался на соседа, который на Пасху косил траву на приусадебном участке. Согласно традициям и христианским верованиям, работать в этот день нельзя, поскольку Пасха — главный праздник не только у православных и католиков, но и у представителей других конфессий. Однако точку зрения автора разделили не все.
В комментариях под роликом многие из пользователей TikTok писали, что нечего грешного в работе нет. Некоторые, ссылаясь на слова священников, говорили о том, что церковь разрешает работать на Пасху, однако перед этим нужно сходить в храм. Многие, наоборот, возмущались тем, что “какие верующие на Пасху все резко становятся…”
“Сейчас об этом много говорят, можно работать или нет. Почитайте 10 заповедей. Помолился, и работай. Какой грех в работе, не пойму”, — написал кто-то из активных пользователей соцсетей. Другой, явно с сарказмом, добавил:
“Да, бухать, простите, можно, никто не осуждает алкоголь и шашлыки, а вот поработать нельзя — грех грешный!”
“Как католичка, скажу,что давно уже сказано, что нужно ходить в костёл в воскресенье, а потом можно работать, так и батюшки говорят”, — поделилась личным опытом одна из белорусок.
“Может, он католик, может, неверующий, или это единственный выходной на этой неделе…” — встала на защиту соседа из видео девушка.
“Работать никогда не грех, а вот осуждать поступки других людей — грех, и большой”, — написала под видео ещё одна из подписчиц. Другой неравнодушный пользователь TikTok подчеркнул:
“Вам дай повод, абы не работать!”
“У меня сосед трезвый, не старый, в праздник на циркулярке работал. Чик… и пальца нет! На коленях ползали в опилках искали палец, ржали. Не нашли. Может, куры сдзеубали. Теперь зарёкся”, — рассказал ситуацию из жизни ещё один белорус в комментариях.
Ранее Telegraf.news писал, что неравнодушный белорус опубликовал видео в TikTok, в котором пожаловался на весьма распространённую ситуацию. Водитель одного из автомобилей заправил бак, а потом… куда-то исчез. Другими словами, машина осталась на месте, не давая возможность проехать другим.
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