"Очень хорошо, что в час пик" — По всей Беларуси прошли парады Дедов Морозов. Но с нюансами?
Во многих белорусских городах в пятницу 15 декабря прошли парады Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей, а также торжественное включение новогодних ёлок.
Например, так мероприятие прошло в Витебске:
А это фотографии шествия в Гродно:
Гродно. Фото: sb.by
А вот церемония зажжения огней на главной елке в Могилеве:
Так прошло шествие сказочных героев и лазерное шоу в Гомеле:
Видео из Копыля:
[link href=“https://www.tiktok.com/@kopylnews?refer=embed” title=“@kopylnews” target=“_blank” rel=“noopener”] @kopylnews [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/news?refer=embed” title=“news” target=“_blank” rel=“noopener”] #news [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“копыль” target=“_blank” rel=“noopener”] #копыль [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD?refer=embed” title=“копыльскийрайон” target=“_blank” rel=“noopener”] #копыльскийрайон [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“новостикопыль” target=“_blank” rel=“noopener”] #новостикопыль [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“фестиваль” target=“_blank” rel=“noopener”] #фестиваль [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7?refer=embed” title=“дедмороз” target=“_blank” rel=“noopener”] #дедмороз [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA?refer=embed” title=“праздник” target=“_blank” rel=“noopener”] #праздник [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7312832507950451461?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Копыль|Новости” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Копыль|Новости [/link]
Судя по фотографиям в СМИ и отзывам в Интернете, сказочные персонажи и праздничная атмосфера подарили радость не только детям, но и взрослым.
Однако несколько пользователей соцсетей указали на некоторые нюансы.
“Очень хорошо, что парад состоялся в пятницу в час пик. Я пока добрался с работы домой, чуть не помер”, — заявил один из жителей Витебска.
“А я на работу чуть добралась”, — отметила другая пользовательница.
[link href=“https://www.tiktok.com/@belarus4vitebsk?refer=embed” title=“@belarus4vitebsk” target=“_blank” rel=“noopener”] @belarus4vitebsk [/link] Новый Год уже на пороге! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“главнаяелка” target=“_blank” rel=“noopener”] #главнаяелка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“елка” target=“_blank” rel=“noopener”] #елка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC?refer=embed” title=“зажигаем” target=“_blank” rel=“noopener”] #зажигаем [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5?refer=embed” title=“зажигаемелкувместе” target=“_blank” rel=“noopener”] #зажигаемелкувместе [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83?refer=embed” title=“зажигаемелку” target=“_blank” rel=“noopener”] #зажигаемелку [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“витебск” target=“_blank” rel=“noopener”] #витебск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“витебскбеларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #витебскбеларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?refer=embed” title=“новости” target=“_blank” rel=“noopener”] #новости [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“новостивитебск” target=“_blank” rel=“noopener”] #новостивитебск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“новостивитебска” target=“_blank” rel=“noopener”] #новостивитебска [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C4%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“беларусь4витебск” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь4витебск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“трквитебск” target=“_blank” rel=“noopener”] #трквитебск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9?refer=embed” title=“зажигай” target=“_blank” rel=“noopener”] #зажигай [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5?refer=embed” title=“зажигайсердце” target=“_blank” rel=“noopener”] #зажигайсердце [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4?refer=embed” title=“парад” target=“_blank” rel=“noopener”] #парад [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2?refer=embed” title=“параддедовморозов” target=“_blank” rel=“noopener”] #параддедовморозов [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%F0%9F%8E%85?refer=embed” title=“дедмороз?” target=“_blank” rel=“noopener”] #дедмороз? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B?refer=embed” title=“дедыморозы” target=“_blank” rel=“noopener”] #дедыморозы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“снегурочка” target=“_blank” rel=“noopener”] #снегурочка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0?refer=embed” title=“расскажиснегурочкагдебыла” target=“_blank” rel=“noopener”] #расскажиснегурочкагдебыла [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“рек” target=“_blank” rel=“noopener”] #рек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%87%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82?refer=embed” title=“чтоувасздесьпроисходит” target=“_blank” rel=“noopener”] #чтоувасздесьпроисходит [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82?refer=embed” title=“вотэтоповорот” target=“_blank” rel=“noopener”] #вотэтоповорот [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“вотэтода” target=“_blank” rel=“noopener”] #вотэтода [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Новогодняя-6709395522953676801?refer=embed” title=”♬ Новогодняя - Дискотека Авария” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Новогодняя - Дискотека Авария [/link]
“Почему всегда в рабочий день? В 16:00? Родители — на работе, дети — в детском саду», — написал еще один комментатор.
К слову, парады прошли еще не во всех городах Беларуси. Например, в Минске одно из мероприятий запланировали на пятницу 22 декабря (около универмага «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4). А в воскресенье 24 декабря должен пройти форум Дедов Морозов и Снегурочек в Верхнем городе. Кроме того, 25 декабря в 16:30 пообещали шествие Дедов Морозов и Снегурочек от главной елки страны на Октябрьской площади.
Как выбрать подарки на Новый год? Нашли 10 универсальных вариантов, которые порадуют ваших друзей и близких