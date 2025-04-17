Обязательно ли в «чистый четверг» делать уборку? Священник назвал 2 вещи, которые точно нужно успеть в этот день

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Опубликовано: 17.04.2025 14:39 , Обновлено: 17.04.2025

В Беларуси четверг на последней неделе перед Пасхой называют "чистым" и во многих семьях по традиции в этот день устраивают генеральную уборку в доме, а вечером - ходят в баню или принимают ванную или хотя бы душ. Но обязательно ли это делать или можно обойтись без этих "пережитков прошлого"? Православный священник из Церкви Успения Пресвятой Богородицы в посёлке Краснополье Могилёвской области Николай Ляшкевич объяснил, почему на самом деле четверг на Страстной неделе называют "чистым", и назвал 2 вещи, которые точно следовало бы успеть сделать верующим в этот день.

По словам батюшки, многие люди, готовясь к Пасхе, затевают генеральную уборку именно в Великий четверг, превращая его в четверг Чистый. Священник не стал называть эту традицию “ошибочной”, но обратил внимание на то, что она имеет мало общего, собственно, с верой и религией.

“Чистым” четверг перед Пасхой начали называть потому, что именно в этот день Церковь вспоминает важный библейский эпизод, предваряющий смерть и дальнейшее воскрешение Христа - Тайную Вечерю. В этот день, согласно тексту Библии, Иисус собрал своих учеников и перед трапезой, ставшей для последователей Мессии последней в таком кругу, омыл им ноги. Тем самым, по словам священника, Христос показал ученикам пример любви, смирения и служения ближним.

“В предпраздничной суете мы часто забываем о том, что смысл Великого Четверга заключается не в генеральной уборке, а в воспоминании о Тайной Вечери, когда было учреждено Таинство Причастия, а затем крестных страданиях Христа”, - отметил отец Николай.

Именно поэтому он призвал верующих в этот день не “генералить” свою квартиру или дом, а вместо этого постараться посетить две важнейшие службы:

утреннюю божественную литургию, на которой верующие могут исповедоваться и причаститься,

вечернюю службу, на которой традиционно читают 12 Страстных Евангелий.

“Разобрать хлам в чулане - это хорошо, но гораздо важнее разобраться в себе и с чистым сердцем и мыслями встретить Воскресшего Христа! Сияющая кухни - это важно, но сияющая души - ещё важнее”, - заявил представитель Православной церкви.

Судя по комментариям под видео в TikTok, куда выложили обращение настоятеля Церкви Успения Пресвятой Богородицы, многие ждали такого “официального освобождения” от “генеральной повинности”. Некоторые комментаторы отметили, что “одно другому не мешает”, а другие - что “с маленькими детьми каждый день - чистый четверг”. Впрочем, у некоторых возникли вопросы, как выполнить настоятельные рекомендации церковного служащего.

“Батюшка, утром на службу, вечером тоже. А работать когда? Мы же с голоду помрем без денег”, - заметила одна из зрительниц.

Впрочем, кто-то увидел выход из такой ситуации:

“Предлагаю сделать выходной день, официально . Просто если с 8 до 17 на работе + дорога, какая уборка?” - написала одна из пользователей видеоплатформы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в американском сегменте TikTok и прочих соцсетях этой весной набрал популярность необычный пасхальный тренд: вместо яиц, которые являются одним из центральных символичных элементов праздника, американцы начали использовать неожиданные продукты — картошку, зефирки и даже… камни. Причина такого резкого желания американцев изменить вековые традиции, как оказалась, скрывается в экономических перипетиях США.

Американцы начали красить к Пасхе картошку вместо яиц. Почему?