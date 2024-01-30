Обязан ли председатель решать вопросы садового товарищества, если ему не платят зарплату? Объяснили юристы

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Опубликовано: 30.01.2024 16:50 , Обновлено: 30.01.2024

Обязан ли председатель решать вопросы садового товарищества при личном обращении других дачников, даже в случае, если он работает без зарплаты? Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Максим Рудковский объяснил, имеет ли он право по закону переадресовывать решение вопросов другим членам правления.

Отвечая на вопрос одного из читателей газеты “Аргументы и факты”, Рудковский подчеркнул, что факт того, что человек, избранный на должность председателя правления, фактически работает без зарплаты “никак не влияет на объем исполняемых обязанностей”.

“Председатель должен исполнять обязанности, указанные в Указе №155, уставе и его трудовом договоре. Также он должен действовать в интересах товарищества и его членов в соответствии с Положением о садовых товариществах, уставом товарищества и иными законодательными актами”, - пояснил адвокат.

Более того, председатель является материально ответственным лицом - он несёт полную ответственность перед товариществом за “ущерб, причиненный в результате его виновных действий или бездействия” (согласно пунктам 47, 49 Положения о садовых товариществах).

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