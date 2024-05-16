Общественный транспорт Минска начали переводить на летний режим. Какие автобусы и троллейбусы будут ходить реже?

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Опубликовано: 16.05.2024 08:10 , Обновлено: 16.05.2024

Общественный транспорт в Минске с четверга, 16 мая, начали переводить на летний режим работы. Об изменениях в расписаниях некоторых автобусов, троллейбусов и трамваев сообщило предприятие "Минсктранс".

В официальном телеграм-канале предприятия пояснили, что изменение графика движения столичного общественного транспорта связано с “сезонным снижением пассажиропотока”.

В результате на летний период уже с 16 мая урезали количество подвижного состава на 13 маршрутах. Этот общественный транспорт будет ходить реже обычного по будням :

автобусы по маршрутам № 1, 6, 25, 26, 54, 71, 74С, 84, 98С;

троллейбусы по маршрутам № 10, 19;

трамваи по маршрутам № 9, 11.

Ранее Telegraf.news рассказал о сезонных ограничениях на белорусских дорогах. Их Министерство транспорта и коммуникаций традиционно вводит для грузовиков на тот период, когда температура воздуха повышается до 25°С и выше.

Минтранс Беларуси рассказал об ограничениях для грузовиков на дорогах. Кому и когда нельзя будет ездить?