Общественный транспорт Минска начали переводить на летний режим. Какие автобусы и троллейбусы будут ходить реже?
Общественный транспорт в Минске с четверга, 16 мая, начали переводить на летний режим работы. Об изменениях в расписаниях некоторых автобусов, троллейбусов и трамваев сообщило предприятие "Минсктранс".
В официальном телеграм-канале предприятия пояснили, что изменение графика движения столичного общественного транспорта связано с “сезонным снижением пассажиропотока”.
В результате на летний период уже с 16 мая урезали количество подвижного состава на 13 маршрутах. Этот общественный транспорт будет ходить реже обычного по будням :
- автобусы по маршрутам № 1, 6, 25, 26, 54, 71, 74С, 84, 98С;
- троллейбусы по маршрутам № 10, 19;
- трамваи по маршрутам № 9, 11.
Ранее Telegraf.news рассказал о сезонных ограничениях на белорусских дорогах. Их Министерство транспорта и коммуникаций традиционно вводит для грузовиков на тот период, когда температура воздуха повышается до 25°С и выше.
Минтранс Беларуси рассказал об ограничениях для грузовиков на дорогах. Кому и когда нельзя будет ездить?