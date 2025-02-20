Новый закон разрешил белорусским судам обязывать амнистированных осуждённых устраиваться на работу

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Опубликовано: 20.02.2025 10:19 , Обновлено: 20.02.2025

В четверг, 20 февраля, на Национальном правовом интернет-портале выложили текст закона, изменившего кодексы по вопросам уголовной ответственности. Журналисты Telegraf.news изучили документ и узнали, какие важные изменения ждут тех осуждённых, которые рассчитывают на амнистию или досрочное освобождение.

Согласно тексту закона, существенно дополнили три статьи, в которых расписаны условия профилактического наблюдение за осужденными (в том числе, освобождёнными условно-досрочно или отбывающими условный срок), освобождёнными от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, а также тех, кого отпускают по амнистии.

Теперь во всех этих случаях суд может в качестве одного из условий освобождения обязать человека, находящегося под профилактическим наблюдением или выходящего из тюрьмы по амнистии, обязать не только предварительно уведомлять милицию об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность и давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни, но и выполнять другие требования.

Так, суд может обязать человека поступить на работу или пойти учиться или заняться какой-то другой деятельностью, которая позволит исключить его числа так называемых тунеядцев и считать его занятым в соответствии с действующим законодательством о занятости населения.

Заставить работать или учиться по суду не могут лишь следующих категорий лиц:

лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста;

беременных женщин;

лиц, официально осуществляющих уход за ребенком до трех лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом;

инвалидов I и II группы;

лиц, больных активной формой туберкулеза, не имеющих постоянного места работы.

Также в статье 95 Уголовного кодекса чётко прописали обязанности амнистированных, которых не было в действующей редакции. Теперь они практически такие же, как у лиц, отбывающих своё наказание условно, без направления в тюрьму или колонию. Так, освобождённого по амнистии человека суд может обязать в течение неотбытой части наказания:

не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного;

не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места жительства без согласия этого органа;

периодически являться в этот орган для регистрации;

оставаться после наступления определенного времени по месту жительства;

не посещать определенные места;

поступить на работу или учебу или заниматься иной деятельностью, исключающей его из списка тунеядцев.

Кроме того, в законе прописали обязательное профилактическое наблюдение за амнистированными в течение неотбытой части наказания.

Ранее Telegraf.news рассказал, что новый закон дополнил действующий Уголовный кодекс статьями за преступления, совершённые в отношении бывшего президента страны, а также дополнил 65 статей УК «альтернативными, более мягкими видами наказаний», а ещё по 32 составам изменил размеры наказаний.

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