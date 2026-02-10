Новый вид "писем счастья" пообещали белорусам. Даже если нет машины

Опубликовано: 10.02.2026 11:33 , Обновлено: 10.02.2026

Новый вид "писем счастья" пообещали белорусам на оперативном совещании в Минском городском исполнительном комитете. Несмотря на то, что для белорусских автомобилистов такая практика, когда о нарушениях их извещают по почте, уже не в новинку, в данном случае речь идёт о штрафах, которые могут получить даже те, у кого нет машины.

Речь о штрафах за нарушения природоохранного законодательства. Как пояснил на совещании в столичной мэрии председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Драгун, активно бороться с теми, кто устраивает в лесу стихийные свалки, решили бороться с помощью фотоловушек.

По данным профильного комитета, за прошлый год из лесных массивов одного только Минска вывезли порядка 1200 тонн мусора, передало агентство «Минск-Новости».

Теперь за обстановкой в столичных лесополосах будут следить с помощью фотоловушек, которыми уже не первый год активно пользуется Минлесхоз и Природоохрана. Как правило, такие фотоловушки устанавливают в лесах, чтобы отслеживать незаконные вырубки, но попадают на такие камеры и другого рода нарушители - те, кто перед Новым годом решил “сэкономить” на ёлочке или по весне - на берёзовом соке, кто летом, в пожароопасный период игнорирует запрет на посещение лесов, а также кто использует леса как бесплатную свалку для строительного и бытового мусора.

Оштрафовать за подобные нарушения могут не только по результатам личных рейдов природоохраны, но и на основании записей с фотоловушек. Теперь такие, судя по всему, должны появиться и в столичных лесополосах.

[inf]Напомним, за мусор, брошенный в лесу (статья 16.22 КоАП РБ), белорусам грозит штраф в размере до 10 базовых величин (до 450 рублей сегодня).[/inf]

Кстати, к новым “письмам счастья” следует быть готовым и белорусским автомобилистам. Теперь их можно получить не только за превышение скорости.

ГАИ предупредила о новых «письмах счастья» в одном из областных центров Беларуси