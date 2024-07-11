Новый конкурент А1, МТС и life:)? В "Белтелекоме" пообещали поскорее стать мобильным оператором

Опубликовано: 11.07.2024 08:30 , Обновлено: 05.02.2025

Новый генеральный директор компании "Белтелеком" Алексей Ивашкин, которого назначили на должность в среду, 10 июля, объявил о намерении побыстрее выйти на рынок сотовой связи. По его словам, это нужно, чтобы оставаться "в авангарде инноваций" и "быть ближе к потребителю".

По словам нового главы “Белтелекома”, предприятие является не просто крупнейшей телекоммуникационной компанией в Беларуси, но и одним из ведущих операторов связи в Европе. Алексей Ивашкин подчеркнул, что коллектив обладает “высоким потенциалом”, и он уверен, что слаженная работа команды позволит “не только сохранить лидерство”, но и повысить “эффективность, авторитет и имидж компании”.

В числе основных приоритетов работы Ивашкин назвал предоставление услуг на “новом уровне качества”, что, по его мнению, положительно скажется на восприятии бренда и позволит стать “ближе к потребителю”.

*“**Важно сосредоточиться на реализации лицензии, выданной Министерством связи и информатизации, и **заявить о себе *на рынке мобильной связи”, — отметил Алексей Ивашкин.

При этом он подчеркнул, что компании нужно инвестировать в новые технологии, чтобы оставаться в “авангарде инноваций”, развивать кадровый потенциал и повышать “благосостояние сотрудников”. Более подробной информации о выходе на рынок мобильной связи он не предоставил. Однако, учитывая то, что право на осуществление таких услуг Министерство связи и информатизации предоставило “Белтелекому” ещё в 2022 году, можно надеяться, что с новым руководством процесс пойдёт быстрее.

[info_b]Напомним, на сегодняшний день “Белтелеком” является государственной компанией, которая считается самым крупным в стране телеком-оператором. Он предоставляет доступ к стационарной связи, а также фиксированному Интернету. Кроме того, “Белтелеком” владеет 51% акций в мобильном операторе МТС.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 июля “Белтелеком” прекратил вещание ещё одного телеканала на территории Беларуси. В пресс-службе организации сообщили, что причиной стало окончание срока действия разрешения на трансляцию.

«Белтелеком» сообщил о запрете на трансляцию одного телеканала — с 1 июля он недоступен для белорусов