Новый год с -20°C? Синоптики дали прогноз на последние дни 2025 года в Беларуси

🔄 Обновлено

Опубликовано: 27.12.2025 18:33 , Обновлено: 27.12.2025

Неопределенность с погодой на ближайшие дни, кажется, уходит. Сразу три метеоисточника предупредили белорусов о предстоящих изменениях. И не все они будут приятными. Есть вероятность морозов до -20°C, а ещё сильного ветра, гололёда и всего остального, что бывает в настоящую зиму.

Крутой поворот аномально теплый декабрь может совершить к самому Новому году. Мы изучили все доступные прогнозы, чтобы получить наиболее точную картину на предновогодние дни.

Метеорологический телеграм-канал «Метеовайб» предупредил, что прямо в субботу, 27 декабря, вечером через страну будет проходить холодный фронт циклона Рeda, сопровождающийся усилением ветра до 15-20 м/с и гололедицей на дорогах.

А по данным Республиканского гидрометеоцентра (Белгидромет), в воскресенье, 28 декабря, погоду продолжат определять атмосферные фронты циклона. Они принесут осадки, в основном снег и мокрый снег. При этом в отдельных районах стоит готовиться к сильному снегу, метелям, налипанию мокрого снега и гололеду. Ветер будет дуть с северо-запада, сильный и порывистый.

Ещё один метеорологический канал о погоде в Беларуси Nadvorie добавил, что днем в воскресенье на холодном фронте может сформироваться активный вторичный вихрь, который принесет порывы ветра до 20-25 м/с и заряды мокрого снега.

В понедельник ударят морозы

Теперь уже можно быть уверенными, что ключевым изменением станет похолодание, которое начнется в воскресенье вечером. По прогнозам синоптиков, к утру понедельника, 29 декабря, температура на востоке Беларуси снизится до -5..-7°C. Белгидромет же подтвердил, что ночью по северо-востоку ожидается ещё ниже: до -9°C.

Метеорологи предупредили и о возможности прихода в конце декабря ещё одной, но очень холодной арктической воздушной массы. Канал Nadvorie предположил, что при условии снега на земле высотой от 5 см к 30 декабря, в Республике могут даже установиться сильные морозы, так называемые « двадцатники » (ниже -20°C).

«Готовимся к двадцатникам, так как воздушная масса со значениями 504–510 гп дам — очень холодная», — пишет аналитик канала, уточнив, что для столь сильных морозов у земли необходимы дополнительные условия, такие как адвекция холода у поверхности и ясное небо при антициклоне.

Впрочем, “Метеовайб” даёт прогноз помягче, но тем не менее тоже морозный. По его расчетам, к 31 декабря на большей части территории Беларуси будет лежать снег высотой 2-7 см, а в ночь с 31 декабря на 1 января температура опустится до -6..-13°C.

[inf]Днем же 1 января ожидается -3..-9°C с небольшим снегом и умеренным ветром. Мало того настоящая зима возможно продержится всю первую декаду января 2026 года.[/inf]

Прогноз погоды по дням: