Новогоднюю ёлку в Минске украсили снегирями в цветах госфлага
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В Минске на площади Независимости уже установили новогоднюю ёлку. Жители заметили, что украсили ее местами необычно — снегирями в цветах государственного флага Беларуси.
Минчане присмотрелись и увидели, что к традиционному оперению птиц с красно-белой грудкой добавили зеленый цвет. Получился госфлаг РБ.
Читатели Citydog прислали в редакцию фото:
Кроме того, желто-голубым по природе синицам также добавили на грудку красно-зеленый элемент.
Ранее Телеграф писал, что начальник отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова рассказала и показала, как столицу Беларуси планируют украсить к Новому году.