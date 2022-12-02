Новогоднюю ёлку в Минске украсили снегирями в цветах госфлага

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Опубликовано: 02.12.2022 10:58 , Обновлено: 02.12.2022

В Минске на площади Независимости уже установили новогоднюю ёлку. Жители заметили, что украсили ее местами необычно — снегирями в цветах государственного флага Беларуси.

Минчане присмотрелись и увидели, что к традиционному оперению птиц с красно-белой грудкой добавили зеленый цвет. Получился госфлаг РБ.

Читатели Citydog прислали в редакцию фото:

Кроме того, желто-голубым по природе синицам также добавили на грудку красно-зеленый элемент.

Ранее Телеграф писал, что начальник отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова рассказала и показала, как столицу Беларуси планируют украсить к Новому году.

Чиновники показали, как украсят Минск к Новому году