Чиновники показали, как украсят Минск к Новому году

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Опубликовано: 24.11.2022 09:18 , Обновлено: 24.11.2022

Начальник отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова рассказала и показала, как столицу Беларуси планируют украсить к Новому году.

По еесловам госагентству «Минск-Новости», всего в городе должны установить 26 искусственных елок. Уже 24 ноября работники собираются устанавливать и украшать елку на площади Независимости.

Как заверила Бугоркова, «это будет одна из самых красивых елок». Например, ее украсят фигурками светящихся кроликов.

А 28 ноября планируют заняться оформлением главной елки страны на Октябрьской площади. Ее высота составит 30 метров, а на ветви повесят 6 тыс. украшений.

Обещают, что завершат подготовку столицы к Новому году к 15 декабря.

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Ранее Телеграф писал, что представители белорусских дорожных служб на пресс-конференции 22 ноября рассказали, готовы ли они к снегопадам.

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