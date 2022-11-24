Чиновники показали, как украсят Минск к Новому году
Начальник отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова рассказала и показала, как столицу Беларуси планируют украсить к Новому году.
По еесловам госагентству «Минск-Новости», всего в городе должны установить 26 искусственных елок. Уже 24 ноября работники собираются устанавливать и украшать елку на площади Независимости.
Как заверила Бугоркова, «это будет одна из самых красивых елок». Например, ее украсят фигурками светящихся кроликов.
А 28 ноября планируют заняться оформлением главной елки страны на Октябрьской площади. Ее высота составит 30 метров, а на ветви повесят 6 тыс. украшений.
Обещают, что завершат подготовку столицы к Новому году к 15 декабря.
Ранее Телеграф писал, что представители белорусских дорожных служб на пресс-конференции 22 ноября рассказали, готовы ли они к снегопадам.
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