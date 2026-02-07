«Ночное освещение очень важно»: в «Мингорсвете» увеличили протяженность праздничной иллюминации в Минске и пообещали не останавливаться

Опубликовано: 07.02.2026 11:05 , Обновлено: 07.02.2026

В столице Беларуси за 2025 год протяженность праздничной иллюминации увеличилась на 14%. Об этом в интервью местному государственному агентству «Минск-Новости» рассказал директор предприятия «Мингорсвет» Александр Воробцов. На 2026 год планы тоже масштабные.

По словам чиновника, предприятие обслуживает свыше 198 тысяч светоточек, из которых около 78 тысяч обеспечивают архитектурную подсветку 800 фасадов жилых домов. Осветив весь центр, «Мингорсвет» планирует сделать акцент на новых районах вдоль МКАД (Минской кольцевой автомобильной дороги) и по третьей линии метро.

«Архитектурное освещение развивается в Минске с 2002 года. Начинали с подсветки зданий в центре города, каркасных улиц, въездов. Сегодня эти задачи выполнены, и мы работаем в кварталах, прилегающих к МКАД, на объектах 2-го транспортного кольца и вдоль строящейся 3-й линии метро», — [link href=“https://minsknews.by/svetovye-figury-kilometry-girlyand-kak-rabotniki-mingorsveta-delayut-stoliczu-yarche/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] рассказал [/link] Воробцов.

По мнению главы «Мингорсвета», декоративное освещение необходимо для жизни современного мегаполиса.

«Большой город активен 24 часа в сутки, и ночное освещение здесь очень важно», — утверждает директор «Мингорсвета».

Впрочем, про экономию энергии тоже помнят, уверяет Воробцов. Для экономии на магистралях в ночное время, когда интенсивность движения снижается, с помощью дистанционного управления отключается до 50% фонарей. В декоративной подсветке зданий доля энергоэффективных светодиодных светильников составляет 67%.

В «Мингорсвете» занимаются и праздничной иллюминацией. В 2025 году протяженность гирлянд, обслуживаемых предприятием, увеличилась на 42 км и составила 342 км (+14%).

«Сегодня наша задача — развивать иллюминационное освещение во всех районах города, создавать праздничное настроение», — отметил Александр Воробцов.

Напомним, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 февраля на совещании с руководством Совета Министров, на котором присутствовал и председатель Минского городского исполнительного комитета (Мингорисполкома) Владимир Кухарев, предложил жителям белорусской столицы «потерпеть» 10 минут ради повышения пенсий.

«Кухарев на 15 минут или на 10 даже свет выключил раньше — боже мой, с Украиной сравнили! Десять минут! А никто не посчитал, что эти 10–15 минут по году дают три молочно-товарных комплекса по стоимости и семь профилакториев для телят, как модно сейчас говорить», — заявил он на совещании.

Ранее Президент Александр Лукашенко потребовал изменить режим освещения на белорусских улицах. Для этого он потребовал от чиновников задействовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы тот выключал фонари в 7:00 и автоматически включал их не раньше 20:00.

Позднее в Минэнерго (Министерстве энергетики) провели совещание по этому поводу и пообещали скорректировать режим освещения. В Минске же на один день на самом деле попробовали позже включать уличное освещение по вечерам.

Недовольство новым режимом в соцсетях Александр Лукашенко объяснил действиями ИПСО (информационно-психологических операций) оппозиции.

«Думаю, ну откуда ж тема взялась? ИПСО “беглых”. Это же они оттуда закинули. Из космоса. И с Украиной сравнили. Да куда нас, “тоталитарное” государство, с “демократической” Украиной сравнивать?!» — процитировала заявление Лукашенко его Администрация.

Лукашенко предложил минчанам 10 минут «потерпеть» ради повышения пенсий