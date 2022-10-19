Ночью в Гомель поезда опаздывали на часы. Что произошло?
Вечером 18 октября белорусы сообщили о масштабной задержке поездов на гомельском направлении. Некоторые, вероятно, простояли, как минимум, 1,5 часа. Что известно?
В пресс-службе Белорусской железной дороги (БелЖД) предупредили об опоздании составов примерно в 19 вечера. Так, задержка, «от 10 минут до 1,5 часов» коснулась поездов:
- международных линий №55 Гомель-Москва;
- межрегиональных линий бизнес-класса №715 Гомель-Минск;
- №748, 752 Минск-Гомель;
- №750 Могилев-Гомель;
- региональных линий экономкласса №6460 Жлобин-Гомель, №6461 Гомель-Жлобин.
В БелЖД конкретную причину опоздания не назвали. Лишь написали, что это произошло «по техническим причинам».
Тем временем очевидцы сообщили, что примерно в пять вечера поезд, следовавший из Минска в Гомель, остановился в Жлобине и дальше не поехал. По словам пассажиров, им объяснили, что «произошла авария сети». Тем временем в тг-каналах пишут, что в Жлобинском районе при производстве работ произошло ЧП с обрывом контактного провода.
Один мужчина утверждает, что прождал на перроне 4 часа и смог уехать из Жлобина в Гомель на маршрутке. Таксисты, по его словам, соглашались везти только за 300 рублей.
Пассажир другого поезда сообщил, что он ждал 2 часа. А после состав все же продолжил движение.
[info_b]Если в БелЖД назовут конкретные причины произошедшего, мы обязательно сообщим.[/info_b]
Ранее Телеграф писал, что в Департаменте милиции сообщили, что в минском транспорте установят «тревожные кнопки» для вызова силовиков.
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