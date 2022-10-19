Ночью в Гомель поезда опаздывали на часы. Что произошло?

Опубликовано: 19.10.2022 08:26 , Обновлено: 19.10.2022

Вечером 18 октября белорусы сообщили о масштабной задержке поездов на гомельском направлении. Некоторые, вероятно, простояли, как минимум, 1,5 часа. Что известно?

В пресс-службе Белорусской железной дороги (БелЖД) предупредили об опоздании составов примерно в 19 вечера. Так, задержка, «от 10 минут до 1,5 часов» коснулась поездов:

международных линий №55 Гомель-Москва;

межрегиональных линий бизнес-класса №715 Гомель-Минск;

№748, 752 Минск-Гомель;

№750 Могилев-Гомель;

региональных линий экономкласса №6460 Жлобин-Гомель, №6461 Гомель-Жлобин.

В БелЖД конкретную причину опоздания не назвали. Лишь написали, что это произошло «по техническим причинам».

Тем временем очевидцы сообщили, что примерно в пять вечера поезд, следовавший из Минска в Гомель, остановился в Жлобине и дальше не поехал. По словам пассажиров, им объяснили, что «произошла авария сети». Тем временем в тг-каналах пишут, что в Жлобинском районе при производстве работ произошло ЧП с обрывом контактного провода.

Один мужчина утверждает, что прождал на перроне 4 часа и смог уехать из Жлобина в Гомель на маршрутке. Таксисты, по его словам, соглашались везти только за 300 рублей.

Пассажир другого поезда сообщил, что он ждал 2 часа. А после состав все же продолжил движение.

[info_b]Если в БелЖД назовут конкретные причины произошедшего, мы обязательно сообщим.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в Департаменте милиции сообщили, что в минском транспорте установят «тревожные кнопки» для вызова силовиков.

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