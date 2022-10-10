В Минске установят "тревожные кнопки" в городском транспорте
В Департаменте милиции сообщили, что в минском транспорте установят "тревожные кнопки" для вызова силовиков.
При этом, теперь на вызовы будут приезжать не один, а два отряда силовиков. Об этом сообщило агентство “Минск-Новости”. Позднее такие же кнопки установят на транспорте в Бресте и Орше.
Ранее Телеграф сообщил что в силу вступило постановление МВД о списке предметов, которые запрещено проносить в здания органов внутренних дел. Среди них — любое оружие, взрывчатка, наркотические вещества. Из необычных предметов — мобильники, компьютеры, фотоаппараты. А что еще?