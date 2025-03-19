"Нет такого таможенного органа" - В ГТК Беларуси предупредили о новом мошенничестве с продажей авто

Опубликовано: 19.03.2025 16:32 , Обновлено: 19.03.2025

В Государственном таможенном комитете (ГТК) 19 марта предупредили белорусов о новом виде мошенничества. По данным ведомства, злоумышленники "атакуют" при покупке транспортных средств за границей.

Как рассказали в ГТК, на Брестскую таможню регулярно поступают жалобы от граждан, которые перечислили деньги “посредникам”, но так их и не получили обещанный автомобиль.

Одним из последних пострадавших оказался гражданин России. Он предоставил в таможню фотографии поддельных документов, которые ему прислали мошенники. В этих «документах» стоит печать с несуществующим названием — «Брестская центральная таможня».













“Нет такого наименования таможенного органа в Беларуси», — подчеркнули в ГТК.

К сожалению, россиянин успел перевести мошенникам деньги — якобы «утильсбор» для своего автомобиля. Более того, обманщики завысили сумму, рассчитав ее по «коммерческой ставке».

После получения денег посредники оборвали все контакты с пострадавшим, оставив его ни с чем.

Ранее Telegraf.news писал, что мошенники от имени мобильного оператора заставили минчанку раздеться на камеру. Потерпевшая пожаловалась в Октябрьское РУВД Минска на вымогательство неизвестных. Оказалось, что она в мессенджере ответила на звонок незнакомца, который преставился сотрудником мобильного оператора. Он заявил, что некие злоумышленники похитили ее паспортные данные и установили на телефоне переадресацию.

Мошенники от имени мобильного оператора заставили минчанку раздеться на камеру. Как?