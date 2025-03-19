"Нет такого таможенного органа" - В ГТК Беларуси предупредили о новом мошенничестве с продажей авто
В Государственном таможенном комитете (ГТК) 19 марта предупредили белорусов о новом виде мошенничества. По данным ведомства, злоумышленники "атакуют" при покупке транспортных средств за границей.
Как рассказали в ГТК, на Брестскую таможню регулярно поступают жалобы от граждан, которые перечислили деньги “посредникам”, но так их и не получили обещанный автомобиль.
Одним из последних пострадавших оказался гражданин России. Он предоставил в таможню фотографии поддельных документов, которые ему прислали мошенники. В этих «документах» стоит печать с несуществующим названием — «Брестская центральная таможня».
“Нет такого наименования таможенного органа в Беларуси», — подчеркнули в ГТК.
К сожалению, россиянин успел перевести мошенникам деньги — якобы «утильсбор» для своего автомобиля. Более того, обманщики завысили сумму, рассчитав ее по «коммерческой ставке».
После получения денег посредники оборвали все контакты с пострадавшим, оставив его ни с чем.
Ранее Telegraf.news писал, что мошенники от имени мобильного оператора заставили минчанку раздеться на камеру. Потерпевшая пожаловалась в Октябрьское РУВД Минска на вымогательство неизвестных. Оказалось, что она в мессенджере ответила на звонок незнакомца, который преставился сотрудником мобильного оператора. Он заявил, что некие злоумышленники похитили ее паспортные данные и установили на телефоне переадресацию.
Мошенники от имени мобильного оператора заставили минчанку раздеться на камеру. Как?