«Непопулярная мера» - Мэрия Минска потребовала закрыть горожанам доступ к этим помещениям в жилых домах

Опубликовано: 08.02.2025 08:57 , Обновлено: 08.02.2025

В Мингорисполкоме 7 февраля состоялось заседание рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства города. В ходе него заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун потребовал от городского управления МЧС закрыть жителям столичных многоэтажек доступ к подвалам, чердакам и техническим помещениям.

На такую “непопулярную меру”, каковой её назвал Корзун, городские власти решили пойти после очередной серии контрольных проверок, которую провели сотрудники МЧС в конце прошлого и начале этого года, передало агентство “Минск-Новости”.

Заместитель начальника Минского городского управления МЧС Александр Черноусик в ходе рабочего совещания в мэрии сообщил, что число пожаров в подвалах жилых домов в Минске в прошло году выросло, по сравнению с 2023 годом. Всего за год спасателям пришлось выезжать по таким вызовам 16 раз, а с начала этого года зафиксировано уже два подобных случая.

Представитель МЧС также представил мэрии отчёт по результатам обследования 300 жилых домов Минска, назвав основной проблемой с точки зрения соблюдения противопожарной безопасности именно незакрытые и захламленные подвалы. Дополнительным фактором риска, по словам Черноусика, в этом случае становится то, что при свободном доступе в подвалы не редко там незаконно поселяются “неустановленные лица”.

В свою очередь Корзун посетовал на то, что жители многоэтажек “очевидно не понимают, что от соблюдения простых правил зависит их безопасность”.

“А значит, надо более активно вести разъяснительную, профилактическую работу”, - резюмировал представитель Мингорисполкома и потребовал от городского управления МЧС применения “жестких мер” в отношении тех жильцов, которые “не прислушиваются к рекомендациям” и добровольно не убирают по требованию спасателей и представителей ЖКХ оставленный “пожароопасный мусор”.

“Вплоть до закрытия доступа в подвалы! Это будет непопулярная мера, но от нее зависит безопасность многих людей”, - категорично заявил Корзун.

Какие штрафы грозят жильцам за захламлённый подвал?

Ранее Павел Пленко, возглавлявший службу ЖКХ Первомайского района Минска, рассказывал, что подвалы многоквартирных домов относятся к общему имуществу, даже если в этих подвалах расположены сараи, дополнительно выделенные жильцам дома.

По действующим правилам, такие хозяйственные кладовые и прилегающие к ним проходы жильцы обязаны содержать в “надлежащем состоянии”, то есть не засорять, не захламлять, держать проходы свободными. Более того, там категорически запрещено хранить взрывчатые вещества, газовые баллоны и прочие огнеопасные вещества и материалы, а также самовольно проводить электричество для освещения.

За любое из таких действий жильцов могут привлечь к административной ответственности: за нарушение Правил пользования жилыми помещениями сначала выписывают официальное предписание, а если жильцы не устранят выявленное нарушение, при повторной проверке им выпишут штраф - до 30 базовых величин (сегодня это равноценно 1260 рублям).

Ранее Telegraf.news рассказал, что штраф в Беларуси могут выписать и за велосипеды, самокаты и детские коляски, оставленные на лестничных площадках, в проходах, других вспомогательных помещениях.

До 740 рублей. В ЖКХ рассказали, в каком случае белорусам может прилететь штраф за велосипед