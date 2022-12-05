Немец-нелегал попросил в Беларуси статус беженца — ГПК
В Госпогранкомитете Беларуси 5 декабря заявили, что задержали на границе с Польшей нелегала, который «сразу же» попросил статус беженца.
После задержания белорусские пограничники выяснили, что мужчина — гражданин Германии.
«Причиной своего решения поменять место жительства он назвал ухудшающиеся условия жизни на родине», — утверждают в ГПК.
Больше там подробностей не предоставили.
Как писал ранее Телеграф, в августе в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что в пункт пропуска «Брест» по безвизу и обратился к белорусским пограничникам за предоставлением статуса беженца.