Некоторым белорусам посоветовали на кладбища брать паспорт. Зачем?
В Госпогранкомитете 20 апреля напомнили, кому из белорусов обязательно нужно брать с собой паспорт на кладбища в преддверии Радуницы.
Это касается тех, кто собирается посетить кладбища на режимной территории. А именно — пограничной зоне или полосе.
При посещении пограничной зоны белорусам понадобиться взять с собой паспорт или другие документы, удостоверяющие личность:
- идентификационную карту;
- вид на жительство;
- военный билет;
- водительское удостоверение;
- служебное удостоверение.
Что касается иностранцев, то им, кроме паспорта им нужно иметь при себе и пропуск, выданный органами пограничной службы.
Если вы решили посетить пограничную полосу, необходимо взять с собой:
- паспорт (идентификационная карта/вид на жительство);
- пропуск, выданный органами пограничной службы.
Иностранным гражданам — паспорт и пропуск.
О правилах нахождения в пограничной полосе или зоне читайте по ссылке.
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Пограничная зона — участок местности, прилегающий к тыльной границе пограничной полосы (в среднем на глубину до 30 км) в пределах части территории района, города, поселка городского типа, сельсовета, включающий также принадлежащую Беларуси часть вод пограничных рек, озер и иных поверхностных водных объектов и расположенные в этих водах острова, предназначенный для осуществления охраны госграницы.
Пограничная полоса — участок местности, прилегающий к госгранице (в среднем на глубину до 10 км), предназначенный для возведения (строительства) и поддержания в исправном состоянии сооружений и объектов, необходимых для осуществления охраны.
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Почему белорусам нельзя нести на кладбища искусственные цветы?
Традиционно на Радуницу (в этом году отмечается 25 апреля) белорусы навещают дорогих усопших не только с угощением, свечами, но и с букетами цветов, чаще всего – искусственных. Кажется – красиво и долговечно. Но на самом деле – мусор и очень вредно для здоровья.
Об этом предупредили в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Почему белорусам нельзя нести на кладбища искусственные цветы? Чиновники и Церковь предупредили о последствиях