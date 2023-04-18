Почему белорусам нельзя нести на кладбища искусственные цветы? Чиновники и Церковь предупредили о последствиях

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Опубликовано: 18.04.2023 10:32 , Обновлено: 18.04.2023

Традиционно на Радуницу (в этом году отмечается 25 апреля) белорусы навещают дорогих усопших не только с угощением, свечами, но и с букетами цветов, чаще всего – искусственных. Кажется – красиво и долговечно. Но на самом деле – мусор и очень вредно для здоровья.

Как сообщила БелТА, об этом предупреждают в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Чем вредны искусственные цветы?

Каждый, кто видел свалки возле кладбищ до или после праздника, наверное, сам ужасался тому количеству пластика, который туда выбросили. Далее искусственные цветы вывозят на полигоны твердых коммунальных отходов. Ежегодно – около 1 млн!

Многие уже знают, что искусственные цветы делают из недорогих, а зачастую и опасных для здоровья материалов. Обработанные химией, окрашенные токсичными красками, они могут даже “вызывать чувство головокружения, общую слабость и головную боль”.

В комитете природных ресурсов также отметили: “Сортировать искусственные цветы не удается. В итоге они оказываются на свалках. Это увеличивает антропогенную нагрузку на окружающую среду. Кроме того, искусственные цветы начинают выделять токсичные вещества, которые загрязняют почву, воздух и грунтовые воды. Срок их разложения составляет несколько сотен лет. А при сжигании в атмосферу попадают тяжелые металлы и диоксины, негативно влияющие на здоровье людей”.

Не только экологи, но и церковь против использования искусственных цветов! И, в первую очередь, потому, что окрашены они в кислотные тона, которых не должно быть в сакральном месте – на кладбище. А по христианской традиции все, кто умер, просто перешли в иной мир. Они живые, и заслуживают живых цветов.

Запретить нельзя использовать

А что говорят в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды о прямом запрете на использование искусственных цветов? Может, за это уже предусмотрен штраф?

“Официального запрета на использование искусственных цветов нет. Конечно, они, в отличие от живых, намного дольше простоят. Но важно помнить, что цветы приносят на могилу в знак любви к усопшему. И Минприроды призывает для благоустройства мест погребения использовать живые растения в горшках, многолетники, высаженные в грунт, карликовые кустарники, газонную траву, вечнозеленые хвойные деревья. Можно просто принести скромный букет свежесрезанных цветов. Да, они не будут стоять так долго, но зато они не навредят окружающей среде и здоровью”.

Что посадить на кладбище?

Конечно, на Радуницу можно навестить усопших с букетами живых цветов. В вазе с водой при благоприятной температуре окружающей среды они, в зависимости от вида, могу простоять неделю и даже больше.

А можно высадить живые цветы – однолетники и многолетники.

Какие многолетники хорошо растут на кладбищах? Специалисты советуют высаживать, в первую очередь, почвопокровники:

барвинок;

иберис;

живучку ползучую;

гвоздику травянку.

Если хотите украсить захоронения цветущими растениями, следует выбрать:

ирисы;

незабудки;

нарциссы;

маргаритки.

Особое внимание нужно обратить на время цветения разных растений. Так, для весны хорошо посадить:

бегонии;

примулы;

фиалки;

тюльпаны.

Для лета –

бессмертник;

афаналис;

лаванду.

Для осени –

бархатцы;

вереск.

А еще можно садить кустарники, декоративный мох, плющ, низкорослые деревья.