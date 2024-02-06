Антивирус Avast полностью ушёл из Беларуси. Что делать тем, кто оплатил?

Опубликовано: 06.02.2024 14:53 , Обновлено: 06.02.2024

Антивирус Avast, знакомый многим белорусам, больше не будет защищать компьютеры в России и Беларуси. Об этом заявила чешская компания Avast Software – разработчик программного обеспечения. А что с платными подписками?

Avast Software, известная, прежде всего, антивирусными программами Avast и AVG, а также чистящей утилитой CCleaner для Windows, прекратила свою деятельность в Беларуси и России в связи с санкциями ЕС. Об этом разработчик сообщил на своем техническом сайте.

«Учитывая недавние события и правила экспортного контроля, наша глобальная компания придерживается санкционной политики, установленной международными правительственными организациями и властями стран-участников», – такой ответ на вопрос о причинах ухода из РФ и РБ поместили на сайте.

Там также сообщили, что никаких исключений нет и для ранее оплаченных продуктов: «Все продукты и услуги Avast стали недоступными для всех пользователей в двух странах с 29 января 2024 года. Все платные подписки отменяются на неопределенный срок и не будут обновляться после установленного срока».

Новость Телеграф

На портале также предупредили, что при открытии установленных программ пользователи увидят сообщение: «К сожалению, этот продукт не поддерживается в вашем текущем местоположении».

[inf]Avast Antivirus – семейство антивирусных программ, разработанных компанией Avast для операционных систем Windows, Mac OS, Android и iOS. Включает в себя бесплатную и коммерческие версии продуктов, нацеленных на компьютерную безопасность и защиту от вредоносных, шпионских и троянских программ, а также остальных типов киберугроз, включая adware, червей и фишинг.

Название Avast является сокращением от «AntiVirus Advanced SeT» («продвинутый антивирусный набор»). Примечательно, что на морском сленге это слово означает «стоп!».

Источник – Википедия.[/inf]

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