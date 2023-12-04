Эксперты Kaspersky обнаружили в Беларуси вредоносную рассылку. Что нельзя скачивать и открывать?

Опубликовано: 04.12.2023 17:46 , Обновлено: 04.12.2023

Эксперты лаборатории Kaspersky зафиксировали вредоносную рассылку на белорусские организации. Сотрудники получают письма с архивом, после распаковки которого активируется бэкдор – вредоносная программа для получения удаленного доступа к устройству адресата.

Письма приходят якобы от имени силового ведомства, что примечательно, другой страны, сообщили sb.by в пресс-службе лаборатории Касперского. В них требуют «очень срочно» прислать некую информацию. Иначе – «будете привлечены к ответственности». Задача злоумышленников – принудить «жертву» скачать и открыть файл. Как только это произойдет, запустится бэкдор Backdoor.Win32.Remcos.wvf.

[info_b]BACKDOOR.WIN32.RA-BASED – утилита удаленного управления Remote-Anything, позволяющая получить доступ к интерфейсу удаленного компьютера в режиме реального времени. Исполнена по классической технологии клиент-сервер.[/info_b]

Что делает зловред:

скрытно устанавливается в систему;

во время работы ничем не выдает своего присутствия;

позволяет незаметно администрировать систему с удаленной машины.

Проще говоря, у вашего компьютера или ноутбука появляется новый, незримый хозяин. Со всеми вытекающими неприятностями.

«Зловред способен автоматически очищать cookies в браузерах, вынуждая пользователя заново вводить учетные данные при входе в тот или иной сервис, чтобы красть логины и пароли. В зависимости от модификации, он может записывать аудио и делать снимки с камеры», – разъяснил работу вредоносной программы эксперт по кибербезопасности Kaspersky Олег Купреев.

Новость Телеграф

Чтобы защититься от подобных угроз, специалисты рекомендуют компаниям обеспечивать защиту корпоративной почты на уровне почтового шлюза, защищать подключенные к интернету корпоративные устройства надежной специализированной защитой, установить эффективное защитное решение, которое автоматически будет отправлять подобные письма в спам.

«Неважно, пользуетесь вы корпоративной почтой или личной, важно сохранять бдительность и внимательно читать любые письма, даже если они от известных отправителей. Особой осторожности требуют те, в которых вас призывают срочно совершить какое-либо действие, чаще всего – перейти по ссылке, скачать вложение или отправить свои персональные данные. Зачастую в таких письмах жертву стараются напугать страшными последствиями: штрафами или даже уголовным преследованием. Это делается для того, чтобы получатель письма утратил трезвость мысли и, не раздумывая, выполнил требуемые действия», – рассказал еще один эксперт по кибербезопасности Kaspersky Андрей Ковтун.

Запомним самое простое: подозрительные архивы не скачивать и не открывать!

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Новость Телеграф