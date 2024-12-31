«Не все справляются» - В TikTok показали, как белорусы перед Новым годом взяли в осаду продуктовые магазины

🎥 Видео

Опубликовано: 31.12.2024 12:18 , Обновлено: 25.04.2025

Белорусские пользователи видеоплатформы TikTok поделились кадрами огромных очередей в продуктовых магазинах, в которые выстраивались белорусы в последние дни уходящего года.

Чем заняты люди в последние дни уходящего года? Большинство, разумеется, заканчивают все недоделанные дела и с нетерпением готовятся к традиционному праздничному застолью. Подарки к этому времени уже упакованы, продукты на праздничный стол закуплены, а часть блюд - даже приготовлена и лишь ждёт своего часа в холодке на балконе. Однако, судя по видео из соцсетей, многие белорусы в этом году откладывали до последнего предновогодний шоппинг. В результате 30 и 31 декабря покупатели взяли продуктовые магазины буквально в осаду.

Так, в региональном TikTo-аккаунте bobruisk_360 выложили несколько видео из местных супермаркетов, которые очень наглядно описывают ситуацию перед Новым годом во многих белорусских магазинах: места на парковках практически все заняты, продуктовые тележки в магазине все разобраны покупателями, на зале не протолкнуться, а в очередях в кассы выстраиваются десятки человек.

И хотя, по словам автора этого видео, очереди “в принципе, терпимые”, другое видео в этом же аккаунте доказывает, что такая “гонка” по плечу далеко не всем.

“Не все справляются с предновогодней суетой”, - подписал свой ролик другой пользователь соцсети, продемонстрировав, как некоторые покупатели стоят в длинных очередях.

Судя по многочисленным роликам, ситуация складывалась в последние несколько дней аналогичным образом во многих крупных белорусских городах, включая столицу. Причём очереди выстраивались как в обычные кассы, так и в кассы самообслуживания - даже они не спасали ситуацию.

“Надо закупиться пораньше, завтра будет много народу” - подумали абсолютно все”, - так объяснила причину такого ажиотажа в магазинах автор одного из видео из Гродно.

В комментариях к этому видео отозвалась девушка, которая работает кассиром а магазине. Она задалась единственным (пожалуй, риторическим) вопросом:

“Люди, вы вообще работаете когда-нибудь? рабочий день у большинства был вообще-то, но они все в магазине с самого утра”, - рассказала она и услышала от автора ролика ответ, что “несколько сотен” всё же вместо магазина отправились в пункты выдачи заказов популярных онлайн-маркетов.

Автор ещё одного видео отметил, что перед Новым годом в Минске “человейники абсолютно везде”, а не только в магазинах - и в общественном транспорте, и на улицах, и на дорогах, которые к вечеру неизменно стоят в пробках.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило до конца января акцию «На родныя тавары. Навагодняя знiжка», в рамках которой магазины предоставляют скидку 10% на некоторые товары местного производства.

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