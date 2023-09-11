Белорусов заставят заменить почтовые ящики? Минсвязи изменило требования к их техническим характеристикам

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Опубликовано: 11.09.2023 11:00 , Обновлено: 11.09.2023

Министерство связи и информатизации Беларуси изменило требования к размещению и техническим характеристикам почтовых ящиков, размещаемых в многоквартирных жилых домах и на на доставочных участках для частных домов и в сельской местности. Как теперь должен выглядеть почтовый ящик белорусов и заставят ли заменить те, что не соответствуют новым требованиям?

Новые технические характеристики почтовых ящиков закреплены постановлением Министерства связи и информатизации №17, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 9 сентября.

Как пояснили в Минсвязи, инструкцию с требованиями к абонентским почтовым шкафам изменили “в целях обеспечения сохранности простых почтовых карточек, писем, бандеролей и мелких пакетов, которые с учетом их размеров могут быть помещены в ячейку абонентского почтового шкафа”, а также печатных изданий, выписываемых жильцами и извещений на почтовые отправления, которые сотрудники почты также бросают в ящики.

Для этого, в частности, из инструкции убрали пункт о том, что абонентские почтовые шкафы могут иметь конструкцию без задней стенки. В остальном же конструкция и составные части абонентского почтового шкафа остались неизменными: в нем по-прежнему в обязательном порядке должна быть открывающаяся дверца с замком. Размероы почтового ящика также остались неизменными: ширина — 385 мм, глубина — 195 мм, высота — 105 мм.

Кто будет платить за замену почтовых ящиков?

Согласно тексту постановления, с 9 сентября оно вступило в силу, однако, что будет с почтовыми ящиками, которые не соответствуют новым требованиям, там не сказано. В Минсвязи этот момент также не уточнили, однако, опыт предыдущих лет показывает, что замена почтовых ящиков в таких случаях осуществляется не сразу и не одномоментно.

В действующей инструкции сказано, что замена почтовых ящиков устаревшей конструкции (или старых и пришедших в негодность) осуществляются на основании заявок собственников жилых помещений и организаций. То есть этот вопрос остаётся главным образом в ведении самих жильцов, а также жилищно-эксплуатационных служб.

Впрочем, в инструкции прописано, что собственники и жилищные организации обязаны поддерживать абонентские шкафы и их ячейки в исправном состоянии и предоставлять доступ к ним работникам “Белпочты”. Те, в свою очередь, как минимум раз в год должны проводить проверку состояния шкафов совместно с собственниками жилых помещений. Во время таких проверок, как правило, почтовый оператор и выявляет ящики, не соответствующие новым правилам и настоятельно просит их заменить.

Отметим, что работы по замене почтовых ящиков с 2020 года выполняют сами сотрудники “Белпочты”, а не местного ЖЭСа - на основании заявки и договора с жильцами. Оплачивают при этом и покупку самих почтовых ящиков, и работы по их установке также сами собственники жилых помещений.