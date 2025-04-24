Опубликовано: 24.04.2025 20:27 , Обновлено: 24.04.2025

Ситуация с очередями на выезд из Беларуси в страны Евросоюза продолжает оставаться напряжённой. Они, по словам ГПК, «не уменьшаются». По их данным на вечер 24 апреля, суммарно более 2 250 грузовиков ожидают въезда в ЕС. Наиболее критичная обстановка для легковых автомобилей — на польском направлении.

Перед единственным легковым переходом в Польшу в Бресте (Тересполь) скопилась огромная очередь — 1 500 автомобилей. Также выезда ожидают 15 автобусов. На грузовом переходе в Козловичах (Кукурыки) в очереди находятся 990 фур.

Въезда на литовскую территорию ожидают суммарно 170 легковых машин: 110 перед переходом Мядининкай (Каменный Лог) и 60 — перед Шальчининкай (Бенякони).

Очередь из грузовиков на литовском направлении также значительна (по двум КПП приходится порядка 850 большегрузов).

Перед единственным действующим переходом в Латвию — Патерниеки (Григоровщина) — скопилось 410 грузовиков.

Госпогранкомитет в своих комментариях продолжил указывать на низкую, по его мнению, интенсивность работы контрольных служб сопредельных стран, приводя расчёты по проценту пропущенных автомобилей от неких норм.

Кстати, журналисты Telegraf.news рассказали об очередных возможных новшествах, которые могут ввести в Латвии в отношении въезда белорусов.

МВД Латвии предложило изменить правила въезда белорусов из стран Шенгена